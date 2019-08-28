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Teknosa ve Monster’dan oyunu büyüten iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 10:17 | Son Güncelleme

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin öncüsü Teknosa ve bilgisayar dünyasının ‘oyun canavarı’ Monster, yeni bir iş birliğine imza attı.

Teknosa ve Monster’dan oyunu büyüten iş birliği

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin öncüsü Teknosa ve bilgisayar dünyasının ‘oyun canavarı’ Monster, yeni bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında Monster Notebook’un tüm oyun bilgisayarları ilk kez bir teknoloji market zincirinde satışa sunuluyor.
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa ve yerli bilgisayar markası Monster, oyun pazarını hareketlendirecek bir iş birliğine imza attı. Bu yeni ortaklıkla ilk kez Monster, oyun bilgisayarlarını bir perakende zincirine entegre ederek, online alışveriş platformu teknosa.com’da satışa sunuyor.
“Büyüksün, büyük oyna” mottosuyla oyun tutkunlarının her platformda yanında olan Teknosa ve yüksek performanslı ürünleriyle tercih edilen Monster, hayata geçirilen iş birliği kapsamında Intel ESL Türkiye Şampiyonası’nda da birlikte yer alacak. Teknosa ve Monster, finalleri 12-15 Eylül tarihleri arasında İzmir Enternasyonel Fuarı’nda gerçekleşecek olan büyük e-spor organizasyonunda oyunseverler için farklı deneyimler ve çeşitli sürprizler hazırlıyor.
Gelişmiş ekran kartları ve yeni nesil Intel işlemcilerle oyuncuların tercihi olan Monster oyun bilgisayarı serileri Abra ve Tulpar, Teknosa güvencesiyle taksitli ödeme seçenekleri ve online kredi imkanlarıyla teknosa.com’da oyunseverlerle buluşuyor. Abra ve Tulpar serisinde ekran boyutları, ihtiyaca göre 15,6 inç veya 17,3 inç olabiliyor. Yüksek performansı ve oyunculara özel tasarımlarıyla günün her saati oyun oynamayı keyifli hale getiren Monster oyun bilgisayarları, esnek modelleme avantajı ile bilgisayarın kişiselleştirilmesine da imkan sağlıyor. Monster Notebooklar, performanslarıyla kesintisiz aksiyon ve maksimum oynanabilirliği bir araya getiriyor.

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