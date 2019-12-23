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Teknosa’dan yılbaşına özel Bingo yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 16:14 | Son Güncelleme

 - (Kurumsal Haber) Teknoloji perakendecisi Teknosa, Teknosa Bingo yarışması ile 23-27 Aralık tarihleri arasında teknoloji alışverişinde indirimler sunuyor.

Teknosa’dan yılbaşına özel Bingo yarışması

İSTANBUL, (DHA) - (Kurumsal Haber) Teknoloji perakendecisi Teknosa, Teknosa Bingo yarışması ile 23-27 Aralık tarihleri arasında teknoloji alışverişinde indirimler sunuyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, yılbaşına özel ayrıcalıklı indirimlerin yanı sıra Bingo yarışması ile de yeni yıl alışverişini keyifli ve avantajlı hale getiriyor.

Yılbaşı denilince akla ilk gelen oyunlardan tombalaya yeni ve farklı bir yorum katılarak kurgulanan ve hem eğlendiren hem kazandıran Teknosa Bingo, 23-27 Aralık tarihleri arasında teknosabingo.com sitesi üzerinden oynanıyor.

Teknosa Bingo oyununda tamamlanan satır sayısına göre çinko yapan katılımcılar bin lira ve üzeri alışverişlerde geçerli 100 lira indirim, bingo yapan katılımcılar ise bin lira ve üzeri alışverişlerde 250 lira indirim kazanıyor. Kampanya ile ilgili detaylara teknosabingo.com üzerinden ulaşılabiliyor.

Geleneksel hale gelen, tüm Teknosa mağazalarında ve teknosa.com’da geçerli ‘Harcadıkça Kazan’ kampanyası da yine yıl sonuna kadar sevdiklerine ve kendine yılbaşı hediyesi almak isteyenlere fırsatlar sunuyor.

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