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TEKPARK AŞ'deki mazot yolsuzluğu iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 12:29 | Son Güncelleme

Mazot yolsuzluğuna karıştığı iddia edilen 5 kişi görevden alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Otopark Ulaşım AŞ'de (TEKPARK) mazot yolsuzluğuna karıştığı iddia edilen 5 kişinin görevden alındığını bildirdi.

Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savcılığa yaptıkları suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Bu konuda kendilerinin de çalışma yaptığını anlatan Albayrak, mazot yolsuzluğuna karıştığı iddia edilen 5 kişinin görevden alındığını kaydetti.

- Olay

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait TEKPARK AŞ bünyesinde, Çorlu ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan 155 otobüsün kullandığı mazotta yolsuzluk yapıldığı iddia edilmişti.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi, TEKPARK AŞ yöneticileri hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
mazot Tekirdağ TEKPARK Yolsuzluk

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