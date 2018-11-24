 (tekrar) ANNE İLE OĞUL AYNI OKULDA, AYNI BRANŞTA ÖĞRETMENLİK YAPIYOR 

' Öğretmenler Günü'nü birlikte kutladılar

Haber-Kamera İhsan DÖRTKARDEŞİSTANBUL, (DHA)

Avcılar’daki Ali Karay Ortaokulu’nda ikisi de fen bilgisi öğretmeni olan Hazel Kahraman ile oğlu Kamuran Kahraman, ‘Öğretmenler Günü’nü, okulda diğer meslektaşları ile birlikte kutladı.

Bulgaristan’da 10 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1990 yılında Türkiye’ye zorunlu göçle gelerek Küçükçekmece’deki Söğütlüçeşme Lisesi’nde fen bilgisi öğretmeni olarak göreve başlayan Hazel Kahraman, kendisinin izinden yürüyerek aynı mesleği ve branşı seçen oğlu Kamuran Kahraman ile Avcılar’daki Ali Karay Ortaokulu’nda görev yapıyor. Anne ve oğlunun aynı okulda, aynı branşta öğretmenlik yaptığını duyanlar çok şaşırıyor. Bu eğitim yılın sonunda emekli olmaya hazırlanan 38 yıllık öğretmen Hazel Kahraman, okul müdürü Volkan Gökçe’nin velilerin desteği ile okulda düzenlediği ‘Öğretmenler Günü’ kutlamasında duygulu anlar yaşadı. Öğrencilerinin bilgi açısından iyi yetiştirirken aynı zamanda iyi bir insan olması için çalıştığını anlatan Hazel Kahraman meslek kariyerimin sonuna yaklaştığını, anlatırken, şöyle dedi

“Gönül rahatlığı ile emekli olabilirim. Üzüleceğimden eminim. Dümeni sizlere bırakacağım. Sizlerin de benim gibi uzun yıllır bu yolda huzur ve başarı ile devam etmenizi dilerim. Dünyada hiçbir meslek öğretmenlik kadar manevi bir güç ve şerefe sahip değildir. Körpe dimağlara şekil verme yarışında ideal ve ışığınızın hiç sönmemesini diler, gününüzü kutluyorum.

Uzun süre alkışlanan Hazel Kahraman’ın bu konuşmasını aynı zamanda meslektaşı olan oğlu Kamuran Kahraman onu cep telefonu kamerası ile görüntülerken, “Bu kutsal mesleği annem ile birlikte yapmak daha kutsal hale getiriyor benim için bütün öğretmenlerin gününü kutluyorum dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kamuran Kahraman ve annesi Hazel Kahraman'ın anlatımları

-Öğretmen oğlu, öğretmen annesinin elini öperken ve öğrencileri ile

-Öğretmen Hazel Kahraman konuşurken

-Oğlu cep telefonu ile annesini görüntülerken ve 'Öğretmenler Günü' ile ilgili konuşurken

-Öğretmen anne ve oğluna öğrenciler sevgi gösterisinde bulunurken

