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(tekrar) Bakırköy’de bir evden drone çalan hırsız kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 10:18 | Son Güncelleme

Bakırköy’de bir eve girerek drone çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bakırköy’de bir eve girerek drone çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı. Farklı tarihlerde 2 farklı adresten hırsızlık yapan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, bir eve giriş anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bakırköy Şenlikköy Mahallesi’nde 2 ayrı evden hırsızlık yapılması ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri hırsızı düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli Osman A. isimli şahsın, girdiği evlerden piyasa değeri 5 bin lira olan bir drone ile cep telefonu gibi değerli eşyaları çaldığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Osman A. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şahsın bir eve giriş anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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