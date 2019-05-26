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(Tekrar) Elazığ’da davullu klarnetli sahur halayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 15:38 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir araya gelen vatandaşlar davul ve klarnet eşliğinde sahur halayı çekti.Sahur vakti Hacı Ağaçelik Camii önünde bir araya gelen Sanayi Mahallesi sakinleri, davul ve klarnet eşliğinde halay çekip, çiftetelli oynadı.

(Tekrar) Elazığ’da davullu klarnetli sahur halayı

Elazığ’da bir araya gelen vatandaşlar davul ve klarnet eşliğinde sahur halayı çekti.
Sahur vakti Hacı Ağaçelik Camii önünde bir araya gelen Sanayi Mahallesi sakinleri, davul ve klarnet eşliğinde halay çekip, çiftetelli oynadı. Uzun halay kuyruğu oluşturan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Etkinliği izlemeye gelen çok sayıda vatandaş ise telefonlarıyla sahur halayını görüntüledi.
Sanayi Mahallesi’nde her Ramazan halay çektiklerini ifade eden Cihat Sönmezoğlu, “Mahalle muhtarı bize böyle bir teklifte bulundu, biz de kabul ettik. Bir arada olmamız, komşuluk açısından kaynaşma oluyor. Genciyle yaşlısıyla buradayız. Halayımızı çektik, sonra evimizde sahurumuzu yapacağız. Sabahsa ibadetimize devam edeceğiz. Mahalle kültürünün artması için Türkiye’nin her yerinde yapılmalıdır” dedi.
Sahur halayını geleneksel hale getirdiklerini belirten Muhammet Tarık Kılınç, “Gencimizle, yaşlımızla, kadınımızla, çocuğumuzla buradayız. İbadetimize devam ediyoruz. Geleneklerimizi göreneklerimizi terk etmedik. Birliğimiz berberliğimiz bozulmasın” diye konuştu.

(Tekrar) Elazığ’da davullu klarnetli sahur halayı

(Tekrar) Elazığ’da davullu klarnetli sahur halayı

(Tekrar) Elazığ’da davullu klarnetli sahur halayı

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