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Tekrar harekete geçtiler! Rus ve Suriye jetleri İdlib'i vuruyor

DÜNYA HABERLERİ  | 08.09.2018 13:31 | Son Güncelleme

Rusya ve Suriye jetleri İdlib'i vuruyor. Reuters'e konuşan görgü tanıkları bir düzine uçağın İdlib'in güneyi ve Hama'nın kuzeyini vurmaya başladığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib Rusya Suriye

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