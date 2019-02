(Tekrar) Hollanda böylesini görmedi

Corendon Hotels&Resort bünyesinde bulunan Village Hotel Amsterdam, artık bahçesinde bir jumbo jet ile hizmet verecek. Hollandalılar, jetin getirilişi ve bahçeye yerleştirilmesini hayranlıkla izledi.

Schiphol Havalimanı’ndan Village Hotel’e nakledilirken tarlalardan ve otobanlardan geçen dünyanın en eski Boeing 747-400’ü, otelin bahçesine 57 manevrayla yerleştirildi. Transferi sırasında büyük ilgi gören Boeing 747-400, bundan sonra otel bünyesinde restoran, kafe, müze ve 5 D simülatörü olarak kullanılacak.

Otelin bahçesine 57 manevrayla yerleştirildi

Schiphol Havalimanı’nın hangarlarında sökülen jumbo jet, uzun uğraşlarla Village Hotel’e ulaştı. Tarlalardan ve trafiğe kapatılan otobanlardan geçerek tam 12,5 kilometre yol kat eden 71 metre uzunluğundaki uçağın, otele getirilişine binlerce kişi tanıklık etti. Otelin bahçesine tam 57 manevrayla yerleştirilen uçak, büyük ilgi gördü. Dünyanın pek çok ülkesinden izlemek için başvuruda bulunduğu etkinliğe binlerce kişi katıldı.

Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, konuya ilişkin şunları söyledi: “Corendon Turizm Grubu olarak bünyemizde Hollanda ve Belçika’nın en büyük tur operatörleri arasında yer alan Corendon Travel’ın yanı sıra bir incoming şirketi, filosunda 24 Boeing 737 bulunan bir havayolu grubu ve 9 tesisli bir otel zinciri barındırıyoruz. Sunduğumuz tüm hizmetlerde özgün olmaya, Türk misafirperverliğini ön planda tutmaya önem gösteriyor, yeniliklerle rakiplerimizden ayrılmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede bahçesinde bir jumbo jet barındıran Village Hotel Amsterdam’ın çok büyük fark oluşturacağına inanıyoruz. Boeing 747-400 tipi bu uçağı uzun bir süreç ve emekler sonucu Village Hotel’in bahçesine yerleştirdik. Bu süreçte bizimle olan herkese emekleri için teşekkür ediyoruz.”

Corendon’un içinde uçak bulunan ikinci oteli

Corendon Turizm Grubu Kurucu Ortağı Atılay Uslu ise şöyle konuştu: “Village Hotel aslında Corendon Hotels and Resorts’un içinde uçak bulunan ikinci oteli. Daha önce de Amsterdam’daki ilk otelimiz olan Corendon City Hotel’in 7. katına gerçek bir Boeing 737 kokpiti yerleştirmiştik. Büyük ilgi gören bu odayı hem eğitim hem de simülasyon odası olarak hizmete sunmuştuk. Şimdi de Village Hotel’in bahçesinde dünyanın en eski jumbo jetiyle misafirlerimize bambaşka bir deneyim yaşatacağız. Hedefinde her zaman fark oluşturan, kaliteli hizmet sunmak olan bir marka olarak bundan sonra da yeniliklerimizle adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz.”

Corendon’un 9. oteli

Corendon’un 2018 yılı Mayıs ayında 9. oteli olarak Amsterdam’ın havalimanı bölgesi “Schipholweg in Badhoevedorp”da açtığı 4 yıldızlı Village Hotel, üç farklı binada yer alan 680 oda, suit ve stüdyo daireden oluşuyor. Daha önce dünyaca ünlü Sony markasının Amsterdam’daki ofisi olarak kullanılan sembol binanın renove edilmesiyle otele dönüştürülen Village Hotel’in yatırım bedeli 80 milyon Euro’ya ulaşmıştı.

Corendon’un 2019 yılında hizmete açacağı Hollanda Antillerinde (Karaipler) yer alan Curaçao Adasındaki yeni oteli Corendon Beach Resort, grubun 10. oteli olacak.