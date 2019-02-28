İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ayfer Yılmaz adayımız. Yılmaz'a teklif hem benden ve arkadaşlarımdan hem de Burhanettin Bey'den gitti. Çok güçlü bir adayla tekrar rekabetin içinde yer alacağız." dedi.

Akşener, partisinin Gölbaşı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

İktidardan 21 Mart Nevruz Bayramı ile ilgili önlem almasını isteyen Akşener, "21 Mart için Türkiye'de önlem alın ki insanımızı birbirine düşüren bir tavır, tutum ve eylemle karşılaşmayalım. Bizimle uğraşmayı bırakın, terörist dediklerinizin, teröristlerin Türkiye’de karışıklık çıkarmasının önüne geçin." dedi.

Bunu dikkatle takip edeceklerini belirten Akşener, "Sürekli Küçük Emrah gibi ağlayacağınıza, Küçük Emrah büyüdü bunlar hala ağlıyor, Küçük Emrah gibi şikayet edeceğinize gereğini yapın. Eğer HDP eşittir PKK diyorsanız bu ülkenin en tepesindeki şahıssınız, gereğini yapmalısınız." ifadesini kullandı.

- "Mersin'de bir kumpasa uğradık"

Akşener, bir gazetecinin eski bakan Ayfer Yılmaz'ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına ilişkin soruya, "Ayfer Hanım adayımız. Yılmaz'a teklif hem benden ve arkadaşlarımdan hem de Burhanettin Bey'den gitti. O da 'Peki' dedi. Çok güçlü bir adayla tekrar rekabetin içinde yer alacağız." dedi.