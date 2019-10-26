(Tekrar) Türkiye’nin 2’nci Kur’an ve Hat Müzesi Afyonkarahisar’da kuruluyor

Hat sanatının en önemli üstatlarından Osmanlı döneminde eserleriyle adından söz ettiren Ahmet Şemsettin Karahisari’nin memleketi Afyonkarahisar’da Türkiye’nin 2. Hat ve Kur’an Müzesi kurulması için hazırlıklar sürüyor.

Ustasının 7-8 yıl gibi uzun bir sürede yetiştiği yazı sanatı olarakda ifade edilen hat sanatı, son dönemlerde büyük değer kazanırken sanatın gelecek nesillere aktarılması noktasında ise büyük çaba gerekiyor. Ülkemize birçok hattat yetiştiren ve yetiştirmeye devam eden Mahmut Şahin, Ahmet Şemsettin Karahisari gibi büyük bir üstadın yetiştiği Afyonkarahisar’ın hat sanatı bakımından önemli bir şehir olduğuna vurgu yaptı. Afyonkarahisar’ın hat sanatı bakımından çok değer verdikleri bir şehir olduğuna değinen Hattat Mahmut Şahin, “Şu anda Bursa, Eskişehir Kütahya’da ve Kocaeli de dersler veriyorum. İstanbul’da da derslerim devam ediyor. Afyon bizim hat sanatı bakımından çok değer verdiğimiz bir yer. Burada meşhur hattatlarımızdan, hat sanatında ikinci büyük üstat diye sayabileceğimiz Osmanlı coğrafyası için Hattat Ahmet Şemsettin Karahisari üstadımız var. Malum Süleymaniye Camii’nin yazılarını yazmış, kanuni döneminde ve birçok padişahın döneminde yaşamış ve 90 yaşında vefat etmiş bir üstadımız. Soy isminden de anlaşılacağı gibi Karahisarlı” diye konuştu.

“Hayalimiz hat müzesinin kurulması”

Afyonkarahisar’da açılması planlan hat müzesi hakkında da bilgi veren Şahin, “Onun içinde Allah nasip ederse burada çok güzel projelerimiz var. İnşallah bir müze hayalimiz var ve bunun içinde çeşitli iş adamlarımızdan, gerek Kültür ve Turizm Bakanlığından ve belediyelerimizin yardımlarını bekliyoruz. Hasan Hüseyin Ertunç öğrencim banim. Müze yapımının koordinasyonunu o sağlıyor. Onunla beraber 120 tane eseri halihazırda buraya getirdik. Takiben 100 tane sanatçının gerek ebru, gerekse hat bakımından bunun içinde Ahmet Karahisari taklitleri olmak üzere 120 tane seri biz buraya getirdik. Fakat kurumlar prosedürlere takıldığı için onları aşamıyoruz şuanda ama bir an önce inşallah açmayı planlıyoruz. Bizim bakımımızdan eserler hazır bir tek basit işleri var ve müzenin yeri başka bir şey kalmadı” dedi.

“Afyonkarahisar’ın icazetli tek hat sanatçısı”

Afyonkarahisar’ın icazetli tek Hat Sanatçısı Hasan Hüseyin Ertunç ise hat sanatının Türk İslam toplumunda büyük öneme sahip olduğuna değindi. Ertunç, “Yazıda kullanılan metinler, Kur’an-ı Kerim ayetleri, Efendimiz (S.A.V.)’in hadisi şerifleri veya Evliyaullah Hazeratın kelamı kibarıdır. Yazılan metinler dolayısıyla da hat sanatı bizim için ayrıcalıklı öneme sahiptir. Afyon’da hat sanatıyla meşgul olan icazetli ben varım bu şehirde ikamet eden. Bunu neticesinde bizim üzerimize bir vazife düşüyor; hat sanatını bu şehirde öğretmek, daha geniş çevrelere yaymak ve değeriyle yaşatabilmek adına. Ben Afyonkarahisar’a 2015 yılında geldim. Bu şehre gelmemle birlikte ilk önceliğimiz bir hat sergisiyle yazı sanatını topluma göstermek ve bu şekilde anlatmak oldu. Belediyemizle beraber önce bir sergi açtık. Onun akabinde bu yıl içerisinde Hatta Ahmet Karahisari adına bir belgesel çekimi hazırlandı. Burada Karahisari üstadı anlattık, aynı zamanda yazı sanatını Afyon’a ve tüm toplumumuza anlatmaya çalıştık. Yine devamında da inşallah Hattat Ahmet Karahisari adına bir müze çalışmamız var ve şu anda devam ediyor. Bunan yanında Hattat Ahmet Karahisari adına İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz tarafından bir festival düzenlendi” dedi.

“Bir hat ustası 7-8 yılda yetişiyor”

Bir hattatın 7-8 yıl gibi uzun bir sürede yetiştiğini belirten Ertunç, ayrıca Afyonkarahisar’da Kur-an ve Hat Müzesi çalışmalarının olduğunu söyledi. Ertunç şu ifadelere yer verdi:

“Afyon’da Hattat Ahmet Karahisari adına Kur’an-ı Kerim ve Hüsnü Hat Müzesi açma çalışmalarımız var. Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi’nin desteği ile şu anda yerimizi hazırladık. İnşallah sponsor desteğini de alabildiğimiz taktirde müzemiz birkaç ay içerisinde faal olacaktır. Müzenin içerisinde kullanılacak olan yazıları Türkiye’nin dört bir tarafından hattat ve ebru sanatçısı arkadaşlarımızı gönderdiler Allah razı olsun. Bu müze Türkiye ve dünyada örneği olan ikinci bir müze olacak yani bir hattat adına açılmış ikinci bir müze olacak inşallah. Çalışmalarımız bu konuda devam ediyor. Valimizden, vekillerimizden ve belediye başkanımızdan desteklerini esirgememelerini istiyoruz. Hat sanatında tamam oldum diyebilmek çok güç. Kamil Akdik hocanın bir vefatına yakın bir sözü vardır; ‘Yanarım yanarım bu yazıyı öğrenemeden ölüp gideceğim ona yanarım’ demiş. Tam olduk diyemeyiz yazı sanatı bir hoca ile meşk ile öğrenilir. Ortalama bir hattatın yetişmesi 4-5 yıldan 7-8 yıla kadar bir zaman alır. Bu zaman arasında yazı konusunda belli bir seviyeye ulaşmış olacaktır.”

