Tekrar yargılanan cinayet sanığına, aynı ceza verildi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili 31 yıl hapis cezasına çarptırılan ve olay yerinde keşif yapılmadığı gerekçesiyle kararın bozulmasının ardından tekrar yargılanan tutuklu sanık Muhammet Atmaca'ya aynı ceza verildi.

Olay, geçen yıl, Gümüşpala Mahallesi 7030 Sokak'ta meydana geldi. Karşıyaka Belediyesi bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Mert Demircioğlu (27) ve Halil Evin, birlikte kafeye gitti. Evin, burada arkadaşı Muhammet Atmaca ile karşılaştı. Evin, iddiaya göre, Atmaca'ya uyuşturucu sattığı imasında bulundu. Bunun üzerine çıkan tartışmada Atmaca, belinden çıkardığı tabancasını ateşledi. Silahtan çıkan kurşunlar, Demircioğlu ile Evin'e isabet etti. Hastaneye kaldırılan arkadaşlardan Demircioğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan Muhammet Atmaca, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Atmaca hakkında 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız tabanca taşımak' suçlarından dava açıldı.

BOZMA KARARI

İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Muhammet Atmaca, 'kasten öldürme' suçundan 23, 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten 6 ve 'ruhsatsız tabanca taşımak'tan 2 olmak üzere toplam 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından tarafların avukatları, temyiz başvurusunda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, olay yerinde keşif yapılmadığı ve hayatını kaybeden Demircioğlu'nun o sırada bulunduğu nokta tam olarak belirlenmediği için kararı bozdu.

İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Muhammet Atmaca ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, kararın bozulmasının ardından yapılan olay yeri keşif tutanaklarının dosyaya eklendiğini belirtti. Duruşma savcısı, olay yerinde yapılan keşfin ardından eksiklerin tamamlandığını belirterek, sanığın üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

'CANİ DEĞİLİM'

Olay sırasında Evin'in kendisine küfrettiğini; ancak Mert Demircioğlu'nu bilerek ve isteyerek öldürmediğini iddia eden sanık Atmaca, "Ben cani bir insan değilim. Vicdan azabı yaşıyorum. Allah katında da alacağım cezayı düşünüyorum. Pişmanım, bunu nasıl dile getireceğimi bile bilmiyorum" dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin samimi ifadelerinden dolayı cezasında indirim uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Muhammet Atmaca'ya 'kasten öldürme' suçundan 23, 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten 6 ve 'ruhsatsız tabanca taşımak'tan 2 olmak üzere yine önceki karardaki gibi toplam 31 yıl hapis cezası verdi.

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