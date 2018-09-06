TEKRAR CHP cumadan sonra yerel seçim havasına girecek

CHP ay sonunda ise Bolu'da 3 günlük kampa girecek. Kampta hazırlıkları son bir kez daha değerlendirilecek ve tam anlamıyla yerel seçimlere dönük çalışmalara başlanacak.

ODTÜ'de yapılan akademik çalışmada oy kayıpları ve artışları ele alınan CHP'de, seçmen davranışları da irdelenerek yapılması gerekenler konuşulmuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partide yerel seçim hazırlıklarının her anlamda devam ettiğini söyledi.

Torun, bin 398 seçim bölgesini masaya yatırdıklarını ve 2014'ten bu yana seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini belirterek, "İttifak olasılıklarını da ortaya koyarak, yani AKP-MHP ittifakı olduğunda ne olur ya da AKP- MHP ittifakı olursa biz nasıl bir ittifak kurabiliriz, bütün bu sonuçları matematiksel olarak da değerlendiriyoruz." dedi.

Yerel seçimlerde resmi ittifakların yasal olarak söz konusu olmadığını ve buna halkın karar vereceğini dile getiren Torun, şöyle devam etti:

"AKP-MHP ittifakı şu anda kurulsa dahi bunun genel seçim ittifakı gibi olması mümkün değil. Yasal olarak da mümkün değil. Ama ittifakın nasıl kurulacağına tabanda halk karar verir. Bu geçmiş yerel seçimlere bakıldığında da böyledir. Yani tabanda, işte biz ittifak kurduk şöyle olacak böyle olacak demekle sonuç alınmıyor. İlla bütün seçmen verilen karara uyacak diye bir şey yok. Çünkü yerel seçim daha çok adayın öne çıktığı bir seçimdir o yüzden ittifaka tabanda halk karar verir."