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TEKRAR CHP cumadan sonra yerel seçim havasına girecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2018 12:19 | Son Güncelleme

Milletvekili genel seçimleri sonuçlarının muhasebesi yapılan CHP'de, yerel seçim havasına yarın toplanacak olağanüstü MYK'yle girilecek - MYK sonrası düzenlenecek PM ile yol haritasını belirleyecek parti, bin 398 seçim bölgesinde her kesimden oy alabilecek adayları titizlikle değerlendirecek - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Anketler yapacağız, örgütün taleplerini değerlendireceğiz, görevlendireceğimiz arkadaşlarla saha çalışması yapacağız. Mutlaka bütün kesimlerin, bütün siyasi düşüncelerin desteğini alacak, onayını alacak, güvenini kazanacak adayları bulacağız"

BARIŞ GÜNDOĞAN - Milletvekili genel seçimleri sonuçlarının muhasebesi yapılan CHP'de, yerel seçim havasına yarın yapılacak olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısıyla girilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre CHP, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Parti Meclisi (PM) toplantısında milletvekili genel seçimlerini değerlendirmişti.

ODTÜ'de yapılan akademik çalışmada oy kayıpları ve artışları ele alınan CHP'de, seçmen davranışları da irdelenerek yapılması gerekenler konuşulmuştu.

PM'de vakit kaybetmeden yerel seçim hazırlıklarına başlanması kararlaştırılmıştı. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da MYK'yi yarın olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Yerel seçimlere dönük takvimin belirleneceği MYK'de, Kılıçdaroğlu'nun tam yetkili olarak görevlendirilmesi bekleniyor.

MYK toplantısının ardından gelecek hafta içinde en üst organ olan PM'nin toplanacağı partide, yerel seçim strateji belgesine son şekli verilecek.

- CHP Bolu'da kampa girecek

CHP ay sonunda ise Bolu'da 3 günlük kampa girecek. Kampta hazırlıkları son bir kez daha değerlendirilecek ve tam anlamıyla yerel seçimlere dönük çalışmalara başlanacak.

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partide yerel seçim hazırlıklarının her anlamda devam ettiğini söyledi.

Torun, bin 398 seçim bölgesini masaya yatırdıklarını ve 2014'ten bu yana seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini belirterek, "İttifak olasılıklarını da ortaya koyarak, yani AKP-MHP ittifakı olduğunda ne olur ya da AKP- MHP ittifakı olursa biz nasıl bir ittifak kurabiliriz, bütün bu sonuçları matematiksel olarak da değerlendiriyoruz." dedi.

Yerel seçimlerde resmi ittifakların yasal olarak söz konusu olmadığını ve buna halkın karar vereceğini dile getiren Torun, şöyle devam etti:

"AKP-MHP ittifakı şu anda kurulsa dahi bunun genel seçim ittifakı gibi olması mümkün değil. Yasal olarak da mümkün değil. Ama ittifakın nasıl kurulacağına tabanda halk karar verir. Bu geçmiş yerel seçimlere bakıldığında da böyledir. Yani tabanda, işte biz ittifak kurduk şöyle olacak böyle olacak demekle sonuç alınmıyor. İlla bütün seçmen verilen karara uyacak diye bir şey yok. Çünkü yerel seçim daha çok adayın öne çıktığı bir seçimdir o yüzden ittifaka tabanda halk karar verir."

- Tüm kesimlerden oy alacak adaylar

CHP olarak her kesimden oy olacak adaylara yöneleceklerini bildiren Torun, "Sadece millet ittifakından değil, AKP'den de MHP'den de oy alacak, herkesten oy alacak aday seçeneğini değerlendirmek lazım. O profildeki adayları öne çıkarmak lazım." diye konuştu.

Bu özellikteki adaylara nasıl ulaşacaklarını da anlatan Torun, "Anketler yapacağız, örgütün taleplerini değerlendireceğiz, görevlendireceğimiz arkadaşlarla saha çalışması yapacağız. Mutlaka bütün kesimlerin, bütün siyasi düşüncelerin desteğini alacak, onayını alacak, güvenini kazanacak adayları bulacağız." dedi.

Seyit Torun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce hedef koyduğu büyükşehirleri kazanmak için çaba sarf edeceklerini de söyledi.

Torun, "Bütün büyükşehirlerde başarılı olmak istiyoruz. Hedefimizde de bildiğiniz gibi bizde olmayan İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya, Denizli, Balıkesir, Bursa gibi iller var. Bu şehirleri kazanmanın mücadelesini vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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