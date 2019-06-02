Tekrarlanan Seçimlerde AKP 2, CHP ve DSP 1’er Başkanlık Kazandı

Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim yenilemesi kararı verdiği üç ilçe ve bir beldede bugün yapılan seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi iki, Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokratik Sol Parti birer başkanlık kazandı.

Bugün yapılan seçimlerden en büyüğü olan Denizli’nin Honaz ilçesini, 31 Mart Seçimleri’nde olduğu gibi CHP adayı Yüksel Kepenek kazandı.

İki ay önce yapılan seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Turgut Devecioğlu’ndan sekiz fazla oy alan Kepenek, bu kez 8.361 oy alan rakibinden 2337 fazla oy elde ederek 10 bin 698 oyla başkanlık koltuğuna oturdu.

Yusufeli ve Keskin’de seçimin sonucunu MHP oyları belirledi

Artvin’in Yusufeli ilçesinde ise seçimi AKP adayı Eyüp Aytekin kazandı.

31 Mart Seçimleri’nde CHP adayı Barış Demirci’nin dört oy önünde 1819 oyla ilk sırada çıkan Aytekin, iki ay önceki seçimlerde 541 oy alan MHP adayı Erdal Demirci’nin seçimden kendi lehine çekilmesinin de yardımıyla 2446 oyla kazandı. CHP adayı ise 2079 oy kazanabildi.

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde ise birinci sıra, MHP oylarının desteğiyle el değiştirdi.