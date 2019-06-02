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Tekrarlanan Seçimlerde AKP 2, CHP ve DSP 1’er Başkanlık Kazandı

02.06.2019 23:35 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim yenilemesi kararı verdiği üç ilçe ve bir beldede bugün yapılan seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi iki, Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokratik Sol Parti birer başkanlık kazandı.

Tekrarlanan Seçimlerde AKP 2, CHP ve DSP 1’er Başkanlık Kazandı

Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim yenilemesi kararı verdiği üç ilçe ve bir beldede bugün yapılan seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi iki, Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokratik Sol Parti birer başkanlık kazandı.

Bugün yapılan seçimlerden en büyüğü olan Denizli’nin Honaz ilçesini, 31 Mart Seçimleri’nde olduğu gibi CHP adayı Yüksel Kepenek kazandı.

İki ay önce yapılan seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Turgut Devecioğlu’ndan sekiz fazla oy alan Kepenek, bu kez 8.361 oy alan rakibinden 2337 fazla oy elde ederek 10 bin 698 oyla başkanlık koltuğuna oturdu.

Yusufeli ve Keskin’de seçimin sonucunu MHP oyları belirledi

Artvin’in Yusufeli ilçesinde ise seçimi AKP adayı Eyüp Aytekin kazandı.

31 Mart Seçimleri’nde CHP adayı Barış Demirci’nin dört oy önünde 1819 oyla ilk sırada çıkan Aytekin, iki ay önceki seçimlerde 541 oy alan MHP adayı Erdal Demirci’nin seçimden kendi lehine çekilmesinin de yardımıyla 2446 oyla kazandı. CHP adayı ise 2079 oy kazanabildi.

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde ise birinci sıra, MHP oylarının desteğiyle el değiştirdi.

31 Mart Seçimleri’nde AKP adayı Dede Yıldırım’ın altı oy önünde 1806 oyla birinci sırada tamamlayan İyi Parti adayı Necati Alsancak oy sayısını 2 bin 165’e çıkarmasına rağmen, oy sayısını 2 bin 426 oy alarak yükselten rakibinin gerisinde kaldı.

MHP, Yusufeli’nde yaptığı gibi Keskin’de seçimden çekilmedi ancak adayı Mustafa Alp Süpüroğlu’nun oylarının düştüğü gözlendi. 31 Mart Seçimleri’nde 1575 oy alan Süpüroğlu bu kez 679 oyda kaldı. MHP seçmenin büyük ölçüde AKP adayını desteklediği görüldü.

Besni’de Cumhur İttifakı’ndan DSP’ye destek

Tekrarlanan seçimlerde en ilginç sonuç ise Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde belediye başkanlığı seçiminde ortaya çıktı.

31 Mart Seçimleri’nde 281’er oy alan CHP adayı Hasan Koca ve Demokrat Parti adayı Yusuf Parlak’ın ardından 242 oyla üçüncü gelen Demokratik Sol Parti adayı Ali Yılmaz, bu kez oy sayısını 370’e yükselterek seçimi kazandı.

CHP adayı oyunu 325’e, Demokrat Parti adayı oyunu 320’e çıkarmış olsa da seçimi kaybettiler. DSP adayının bu başarısında ilk seçimde 136 oy alan MHP adayının bu kez 3 oy, 167 oy alan AKP adayının da 65 oy almasının etkisi olduğu açık.

İptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi ise 23 Haziran’da yapılacak.

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