"Tekrarlayan bacak yaralarının nedeni venöz ülser hastalığı olabilir"

İSTANBUL (AA) - Medicana Bahçelievler Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Alper Uçak, tekrarlayan bacak yaralarının nedeninin venöz ülser hastalığı olabileceğini belirterek, "Varis ile sık birliktelik gösteren bu açık yaralar (venöz ülser hastalığı) 4 ay ile bir yıla varan uzun süreli tedaviden sonra ancak iyileşebilmektedir." ifadesini kullandı.

Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, venöz ülser hastalığının, bacakta kronik toplardamar yetmezliğine bağlı sıklıkla ayak bileği iç bölgesinde ortaya çıkan açık yara olduğunu kaydederek, tekrarlayan bacak yaralarının nedeninin venöz ülser hastalığı olabileceğini bildirdi.

Bu rahatsızlığın, uzun süreli tedavi gerektirdiğinden dolayı hastaları psikososyal ve maddi açıdan önemli derecede etkilediğini aktaran Uçak, geçmişte özellikle bacak toplardamar tıkanıklığı ve yüzeyel toplar damar yetmezliği olan hastaların bacakta yara açılması açısından yüksek riskli hasta grubunu oluşturduğu anlattı.

Uçak, varis ile sık birliktelik gösteren bu açık yaraların 4 ay ile bir yıla varan uzun süreli tedaviden sonra ancak iyileşebildiğini, önerilen koruyucu tedavilere uyulmazsa hastalığın bir yıl içerisinde yüzde 30-40'lara varan oranda tekrarlayıcı olabildiğini belirterek, şu uyarılarda bulundu: