HABER

Tekrarlayan düşük nedenleri nelerdir? Tekrarlayan düşük tedavisinde ne yapılır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.11.2018 11:32 | Son Güncelleme

Tekrarlayan düşükler için yapılan testler büyük önem taşıyor. Çünkü tekrarlayan düşük tedavisi için kullanılan vitamin ya da kan sulandırıcı ilaçlar kişilere daha çok zarar verebiliyor. Bu sebeple tekrarlayan düşük tedavisinin doğru uygulanması büyük önem taşımaktadır. Konuyla ilgili açıklama yapan Centrum Clinic Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, tekrarlayan düşük nedenleri ve tedavisi ile ilgili bakın neler söyledi...

Tekrarlayan düşük nedenleri nelerdir? Tekrarlayan düşük tedavisinde ne yapılır?

Tekrarlayan düşükler, kadınları oldukça derinden etkiliyor. Özellikle de ardı ardına yaşandığı takdirde bu durum daha da zor olabiliyor. Anne adayları da haklı olarak nedenin tam olarak ne olduğunu anlamak ve bir sonraki gebeliklerinde aynı acı tecrübeyi yaşamamak için tedbir alınmasını istiyor. Konuyla ilgili Centrum Clinic Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu önemli değerlendirmelerde bulundu.

GEBELİKLERİN YÜZDE 15'İ DÜŞÜKLE SONUÇLANABİLİR

Prof. Dr. Recai Pabuçcu, Gebeliklerin %15 kadarının maalesef düşükle sonuçlandığını ancak bir kez düşük yapanların büyük bir kısmının diğer gebeliklerinde bebeklerine sağlıklı bir şekilde kavuşabildiklerini belirtti. Pabuçcu, “Bu grubun %5 kadarında ise 2 ve daha fazla düşük gerçekleşebiliyor. Herhangi bir risk faktörü olmayan kadınlarda bile düşükler meydana gelebiliyor. Düşüklerden sonra ise bizi bekleyen bir diğer tehlike rahim duvarının hasar görmesi. Özellikle birden fazla küretaj işlemi uygulanmış ise. Bu konuya çok dikkat edilmeli.” dedi. Pabuçcu, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

TEKRAR EDEN DÜŞÜKLERİN YAKLAŞIK YARISINDA NEDEN BİLİNMİYOR

Bir konuyu çok iyi bilmek lazım; her düşük yapan kadına detaylıca inceleme yapmak gereksiz. Ancak 2-3 ve daha fazla gebelik kaybı var ise birtakım incelemeler yapılmalı. Bu incelemeler ile olguların yarısından daha azında neden bulabiliyoruz ancak yarısından fazlasında hiçbir neden ortaya koyamıyoruz. Tabi bunları anne-baba adayı ile de paylaşmak kolay olmuyor.

BİRTAKIM NEDENLER VAR AMA İLERİ YAŞ ÖNEMLİ BİR RİSK FAKTÖRÜ

Kadınlarda, ilerleyen zaman ile birlikte yumurta sayısında azalma olduğunu biliyoruz. Maalesef bu azalmanın önüne hiçbir ilaç-kür-davranış ile geçilemiyor. Bu nedenle, anne olma yaşını çok ertelemek durumu zorlaştırabiliyor. Özellikle 37-38 yaşından sonra risk artmaya başlıyor ve 40’lı yaşlardan sonra hem gebe kalmak zorlaşıyor hem de düşük olasılığı artıyor. Diğer riskli durumlar; genetik hastalıklar, pıhtılaşma sorunları, rahim içi sorunlar, hormon bozuklukları, çevresel toksinler olarak sayılabilir.

İKİDEN FAZLA GEBELİK KAYBETTİYSENİZ BU TETKİKLERİ YAPTIRIN

İkiden daha fazla gebelik kaybedenlerde;

  • Anne-baba adaylarından genetik inceleme,

  • Düşük materyalinden genetik inceleme,

  • Bazı pıhtılaşma testleri (hepsi değil!)

  • Rahim içini değerlendiren tetkikler (histeroskopi veya rahim filmi),

  • Hormon incelmeleri

GEREKSİZ YERE VİTAMİN, TAKVİYE VEYA KAN SULANDIRICI KULLANIMI YARARDAN ÇOK ZARAR VERİYOR

Tekrarlayan düşük yaşamış kadınlar mutlaka konunun uzmanına görünmeli ve gerekli tetkikleri yaptırıp bir yol haritası belirlemeliler. Gereksiz yere kan sulandırıcıların kullanıldığına çok defalar şahit olmaktayız. Ancak bu ilaçlar, birçok olguda boş yere kullanılıyor ve ciddi zararları olabiliyor.

PARTNERTurkcell Spor Toto ihalesine katılıyorTurkcell Spor Toto ihalesine katılıyor
'Kış aylarında hava kirliliği nedeniyle toplum sağlığı tehlikeye giriyor''Kış aylarında hava kirliliği nedeniyle toplum sağlığı tehlikeye giriyor'
Çocuklarda kemik kırıkları nasıl iyileşir? Çocuklarda kemik kırıklarına iyi gelen besinlerÇocuklarda kemik kırıkları nasıl iyileşir? Çocuklarda kemik kırıklarına iyi gelen besinler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düşük tekrarlayan düşük

En Çok Okunan Haberler

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Yerel seçimde İstanbul için flaş iddia: İbre kayıyor

Yerel seçimde İstanbul için flaş iddia: İbre kayıyor

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu'nun fotoğrafı şaşırttı

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu'nun fotoğrafı şaşırttı

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

İlginizi Çekebilir

Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler

Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

İŞKUR kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı

İŞKUR kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı

Limonlu suyun faydaları nelerdir? Limonlu su neye iyi gelir, zayıflatır mı?

Limonlu suyun faydaları nelerdir? Limonlu su neye iyi gelir, zayıflatır mı?

İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi

İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnsülin direnci neden olur? İnsülin direnci beslenme sebebiyle mi ortaya çıkar? İnsülin direnci belirtileri nelerdir?

İnsülin direnci neden olur? İnsülin direnci beslenme sebebiyle mi ortaya çıkar? İnsülin direnci belirtileri nelerdir?

İnsülin direnci neden olur? İnsülin direnci beslenme sebebiyle mi ortaya çıkar? İnsülin direnci belirtileri nelerdir?

İnsülin direnci neden olur? İnsülin direnci beslenme sebebiyle mi ortaya çıkar? İnsülin direnci belirtileri nelerdir?

Çocuklarda kemik kırıkları nasıl iyileşir? Çocuklarda kemik kırıklarına iyi gelen besinler

Çocuklarda kemik kırıkları nasıl iyileşir? Çocuklarda kemik kırıklarına iyi gelen besinler

Lazer lipoliz nedir? Lazer lipoliz sonrası kaç günde iyileşilir?

Lazer lipoliz nedir? Lazer lipoliz sonrası kaç günde iyileşilir?

Cilt lekeleri neden olur? Cilt lekeleri nasıl geçer? Cilt lekesi tedavisi için leke açıcı yöntemler neler?

Cilt lekeleri neden olur? Cilt lekeleri nasıl geçer? Cilt lekesi tedavisi için leke açıcı yöntemler neler?

Susadığınızda meydana gelen 7 çarpıcı değişim

Susadığınızda meydana gelen 7 çarpıcı değişim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.