Tekrarlayan düşük nedenleri nelerdir? Tekrarlayan düşük tedavisinde ne yapılır?

Tekrarlayan düşükler, kadınları oldukça derinden etkiliyor. Özellikle de ardı ardına yaşandığı takdirde bu durum daha da zor olabiliyor. Anne adayları da haklı olarak nedenin tam olarak ne olduğunu anlamak ve bir sonraki gebeliklerinde aynı acı tecrübeyi yaşamamak için tedbir alınmasını istiyor. Konuyla ilgili Centrum Clinic Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu önemli değerlendirmelerde bulundu.

GEBELİKLERİN YÜZDE 15'İ DÜŞÜKLE SONUÇLANABİLİR



Prof. Dr. Recai Pabuçcu, Gebeliklerin %15 kadarının maalesef düşükle sonuçlandığını ancak bir kez düşük yapanların büyük bir kısmının diğer gebeliklerinde bebeklerine sağlıklı bir şekilde kavuşabildiklerini belirtti. Pabuçcu, “Bu grubun %5 kadarında ise 2 ve daha fazla düşük gerçekleşebiliyor. Herhangi bir risk faktörü olmayan kadınlarda bile düşükler meydana gelebiliyor. Düşüklerden sonra ise bizi bekleyen bir diğer tehlike rahim duvarının hasar görmesi. Özellikle birden fazla küretaj işlemi uygulanmış ise. Bu konuya çok dikkat edilmeli.” dedi. Pabuçcu, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: