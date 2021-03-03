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Teksas'da kısıtlamalar kaldırıldı: Her şey yüzde 100 açık, maske yok!

03.03.2021 09:43 | Son Güncelleme:
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Teksas'da kısıtlamalar kaldırıldı: Her şey yüzde 100 açık, maske yok!

ABD'nin Teksas Valisi Greg Abbott, eyalet genelinde bütün iş yerlerinin açıldığını ve maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

ABD'nin Teksas eyaletinde yönetim, bütün iş yerlerini açtığını ve maske zorunluluğunu kaldırdığını bildirdi.

Texas Valisi Greg Abbott, düzenlediği basın toplantısında yeni kararnamenin pandemi boyunca çıkarılan kararnameleri geçersiz kılacağını bildirdi.

'Koronavirüsün bir anda kaybolmadığını ancak artık bu önlemlere ihtiyaçları olmadığını' söyleyen Abbott, aşılar ve ilaçlar sayesinde artık Texaslıları koruyacak araçlara sahip olduklarını söyledi.

Abbott, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda da, "Biraz önce Texas'ta her şeyin %100 açıldığını ilan ettim, her şeyin. Ayrıca eyalet genelindeki maske yasağını da bitirdim" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

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