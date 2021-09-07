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Teksas Kürtaj Yasasına Karşı Washington Harekete Geçti

07.09.2021 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Adalet Bakanlığı Pazartesi günü, Teksas'ta kürtaj olmak isteyen ya da bu tıbbi hizmeti sağlayan kişilere yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceğini açıkladı. Bakanlık, eyalette yakın zamanda yürürlüğe giren ve kürtajı neredeyse tamamen engelleyen yasaya karşı çıkmanın yollarını arıyor

Teksas Kürtaj Yasasına Karşı Washington Harekete Geçti

ABD Adalet Bakanlığı Pazartesi günü, Teksas'ta kürtaj olmak isteyen ya da bu tıbbi hizmeti sağlayan kişilere yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceğini açıkladı. Bakanlık, eyalette yakın zamanda yürürlüğe giren ve kürtajı neredeyse tamamen engelleyen yasaya karşı çıkmanın yollarını arıyor.

Yasa, yaptırımı bireysel vatandaşlara bırakarak, yaklaşık altı haftalık hamilelikten sonra kürtaj sağlayan veya kürtaja "yardım veya yataklık eden" herkesi dava etmelerini sağlıyor.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland yaptığı açıklamada, bakanlığın 1994 tarihli bir kadın sağlığı hizmetlerine erişim özgürlüğü yasası (FACE Yasası) aracılığıyla “üreme sağlığı hizmetleri almak veya sağlamak isteyenleri koruyacağını” söyledi.

FACE Yasası, üreme sağlığı hizmetleri alan veya sağlayan bir kişiye müdahale etmek için güç kullanımını ve fiziksel engellemeyi yasaklıyor. Eski Başkan Bill Clinton, 1980'lerde ve 90'larda kürtaj karşıtı eylemcilerin şiddet olaylarına tepki olarak yasayı destekledi.

"Bir kürtaj kliniği veya üreme sağlığı merkezi saldırıya uğradığında, bakanlık federal güvenlik güçlerinden destek sağlayacak" diyen Garland, üreme sağlığı hizmetleri almak veya sağlamak isteyenlere yönelik şiddete müsamaha göstermeyeceğini kaydetti.

Garland, Adalet Bakanlığı'nın "kadınların ve diğer kişilerin anayasal haklarını korumak için Teksas yasasına meydan okumak için tüm seçenekleri acilen araştırırken", FACE Yasası’nı uygulayacağını söyledi.

Teksas Valisi Greg Abbott'un ofisi, yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Yasa, ABD Anayasa Mahkemesi'nin kürtaj hakları gruplarının engelleme talebi üzerine harekete geçmemesinin ardından 1 Eylül’de Teksas'ta yürürlüğe girdi.Eylemsizlikleri, Anayasa Mahkemesi yargıçlarının, kürtaj haklarının korunduğu 1973 tarihli Roe v. Wade kararını bozmaya her zamankinden daha yakın olduklarını gösteriyor.

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