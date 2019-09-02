Teksas Polisi Trafikteki Saldırının Nedenlerini Araştırıyor

Polis, Batı Teksas'ta trafikte durdurulmasının ardından etrafa ateş açan silahlı saldırganı harekete geçiren nedenleri inceliyor. Polis saldırganın kimliğini 36 yaşındaki Seth Aaron Ator olarak açıkladı.

Saldırgan, Batı Teksas'ta rutin trafik kontroluna takılmasının ardından rastgele açtığı ateşte yedi kişiyi öldürmüş, 22 kişiyi de yaralamıştı. Polis saldırganı Odessa'da bir sinema salonunun önünde vurarak öldürmüştü.

Mahkeme kayıtları Ator'un 2001'de kabahat olarak siciline giren basit bir suç işlediğini ortaya koyuyor. Ancak Teksas kanunlarına göre basit suçlar kişilerin silah sahibi olmasına engel değil. Ator'un saldırıyı gerçekleştirdiği AR tipi yarı otomatik silahı nereden bulduğuysa açıklanmadı. Odessa Polis Şefi Michael Gerke saldırının ardındaki nedenine dair yanıtlara henüz ulaşamamış olduklarını kaydetti.

Saldırıda hayatını kaybedenler 15 ile 57 yaşları arasında değiştiğini bildiren yetkililer, kurbanların isimlerini açıklamış değil. Permian Basin bölgesinde bir yerel üniversitede toplanan yüzlerce kişiyse, kurbanlar için anma töreni düzenledi.