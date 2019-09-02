Teksas Polisi Trafikteki Saldırının Nedenlerini Araştırıyor

Polis, Batı Teksas'ta trafikte durdurulmasının ardından etrafa ateş açan silahlı saldırganı harekete geçiren nedenleri inceliyor. Polis saldırganın kimliğini 36 yaşındaki Seth Aaron Ator olarak açıkladı.
Saldırgan, Batı Teksas'ta rutin trafik kontroluna takılmasının ardından rastgele açtığı ateşte yedi kişiyi öldürmüş, 22 kişiyi de yaralamıştı. Polis saldırganı Odessa'da bir sinema salonunun önünde vurarak öldürmüştü.
Mahkeme kayıtları Ator'un 2001'de kabahat olarak siciline giren basit bir suç işlediğini ortaya koyuyor. Ancak Teksas kanunlarına göre basit suçlar kişilerin silah sahibi olmasına engel değil. Ator'un saldırıyı gerçekleştirdiği AR tipi yarı otomatik silahı nereden bulduğuysa açıklanmadı. Odessa Polis Şefi Michael Gerke saldırının ardındaki nedenine dair yanıtlara henüz ulaşamamış olduklarını kaydetti.
Saldırıda hayatını kaybedenler 15 ile 57 yaşları arasında değiştiğini bildiren yetkililer, kurbanların isimlerini açıklamış değil. Permian Basin bölgesinde bir yerel üniversitede toplanan yüzlerce kişiyse, kurbanlar için anma töreni düzenledi.
Teksas eyaleti trafik polisi saldırganı eyaletler arası bir yolda sola dönüş sinyali vermediği gerekçesiyle durdurmuştu. Aracı dur işaretine gelmeden önce camdan otomatik silah çıkaran saldırgan kendisini durduran devriye aracına birkaç el ateş etmiş ve bir polis memurunu öldürmüştü.
Aracıyla kaçan saldırgan etrafa ateş açmayı sürdürmüştü. Daha sonra ABD posta idaresine ait bir araca el koyan saldırgan polis tarafından Odessa’daki Cinergy Sinema binası önünde durdurulmuş ve polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetmeden önce iki memuru yaralamıştı.
ABD’de son aylarda arka arkaya yaşanan silahlı saldırılar ülke gündemine oturdu, Kongre ve Başkan Trump silah şiddetine karşı önlem almaları için baskı altında. Teksas'ın El Paso kentinde 3 Ağustos'ta silahlı bir saldırgan Walmart'ta 22 kişiyi öldürmüştü. Ohio eyaletin Dayton kentinde ise yedi kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
Temsilciler Meclisi daha önce geçirdiği güvenlik sicil kontroluyla ilgili iki tasarının Senato gündemine yeniden alınmasını istiyor. Ayrıca nefret suçu kanunlarını sıkılaştırarak silahlı şiddetini azaltmayı umuyor. Bu tasarılardan biri de Disarm Hate Act (Nefret Eylemlerini Etkisiz Hale Getirme Tasarısı).
Bu tasarı hafif suç kapsamına giren nefret suçları işlemiş kişilerin de silah sahibi olmasını önlemeyi amaçlıyor. Mevcut federal kanunlara göre yalnızca daha ciddi nefret suçu işlemiş suçluların silah sahibi olması yasak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum