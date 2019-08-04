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Teksas saldırganının "İspanyol istilası karşıtı" manifesto yazdığı iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 14:50 | Son Güncelleme

El Paso kentindeki saldırıyı düzenleyen Patrick Crusius'a ait olduğu ileri sürülen manifestoda, saldırgan Yeni Zelanda'daki cami saldırılarını desteklediğini belirtiyor - Manifestoda, El Paso saldırısı "Teksas'a İspanyol istilasına cevap" olarak nitelendiriliyor

EL PASO (AA) - ABD'nin Teksas eyaletinin El Paso kentinde düzenlenen ve 20 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Patrick Crusius'a ait olduğu öne sürülen manifestoda, "saldırının Teksas'a İspanyol istilasına bir cevap" olarak düzenlendiği belirtiliyor.

El Paso Belediye Başkanı Dee Margo, eyalet polisinin, Walmart mağazasındaki saldırıdan hemen önce internette paylaşılan ırkçı manifestonun kim tarafından yazıldığının araştırıldığını açıkladı.

Crusius'a ait olduğu belirtilen "Uygunsuz Gerçek" başlıklı 4 sayfalık manifestoda yazar, ilk cümlesinde, mart ayında Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen ve 51 kişinin öldüğü saldırıları desteklediğini belirtiyor.

ABD'ye bir İspanyol akınından endişe duyduğunu aktaran yazar, Teksas'a gelen İspanyol kökenli kişilerin yaşlanan beyaz nüfusun yerini alarak Teksas'ı ve ABD Başkanlığını muhtemelen Demokratlara kazandıracağını ifade ediyor.

Saldırıyı "Teksas'a İspanyol istilasına bir yanıt" olarak düzenlediğini kaydeden yazar, manifestoda göçmen olmayan hedeflerin daha büyük etkisi olsa bile, "Amerikan kardeşlerimi öldürmeyi nefsime yediremiyorum. Kısaca, Amerika içten çürüyor ve bunu durduracak barışçıl yollar neredeyse imkansız görünüyor. Uygunsuz gerçek, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi liderlerimizi yıllardır bizi yüzüstü bırakıyor." ifadelerine yer veriyor.

Manifestoda beyaz ırkın üstünlüğünü savunmadığını ileri süren yazar, "ırkların karışmasının" ABD ulusunu yok ettiğini savunarak ülkeyi ırka göre yerleşim yerlerine bölmeyi tavsiye ediyor.

Teksas eyaletinin El Paso kentinde, dün gece Cielo Vista alışveriş merkezi içindeki Walmart mağazasında düzenlenen saldırıda 20 kişi ölmüş, 26 kişi yaralanmıştı.

Saldırının faili 21 yaşındaki beyaz Amerikalı Patrick Crusius gözaltına alınmıştı.

Son nüfus sayımına göre, El Paso'nun nüfusunun yüzde 80'inden fazlasını Latin kökenliler oluşturuyor. Her gün on binlerce Meksikalı yasal şekilde sınırı geçerek çalışmaya ve alışverişe kente geliyor.

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