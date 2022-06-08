Teksas Saldırısından Kurtulan Öğrenci Kongre’de O Anı Anlattı

Teksas’ın Uvalde kentinde iki hafta önce ilkokulda düzenlenen silahlı saldırıdan ölü taklidi yaparak kurtulan kız öğrenci, Temsilciler Meclisi’nde düzenlenen oturumda o anları anlattı.

ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde silah kontrolu konusunda bir oturum düzenleniyor. Oturumda gün içinde silah kontroluna ilişkin iki yasa tasarısının oylanması bekleniyor.

“Sınıfa geri gelecek sandım, arkadaşımın kanını üzerime sürdüm”

Teksas’taki saldırıdan sınıf arkadaşının üzerindeki kanı kendi üzerine sürerek ve ölü taklidi yaparak kurtulmayı başaran 11 yaşındaki dördüncü sınıf öğrencisi Miah Cerrillo, video konferans aracılığıyla katıldığı oturumda konuştu.

Miah Cerrillo saldırı anlarını, “Öğretmenime ‘İyi geceler’ dedi ve onu kafasından vurdu. Daha sonra da sınıf arkadaşlarımdan bazılarını vurdu, tahtaya ateş etti. Yanımdaki arkadaşımı vurdu. Sınıfa geri gelecek sandım. Kanı alıp üzerime sürdüm” sözleriyle anlattı.

11 yaşındaki Miah, okulda benzer bir silahlı saldırının tekrar yaşanabileceğinden korktuğunu söyledi.

Teksas’taki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 10 yaşındaki Lexi Rubio’nun anne ve babası da oturumdaydı.

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan bir saldırganın New York eyaletinin Buffalo kentinde gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden bir kişinin annesi de oturuma katıldı.

Adalet Bakanlığı’ndan inceleme

Adalet Bakanlığı saldırıda polisin müdahale stratejisine ilişkin inceleme başlattı. Adalet Bakanı Merrick Garland incelemeyi yürütecek ekibi açıkladı ve inceleme tamamlandığında bulguların kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Adalet Bakanı Garland incelemeyi yürütecek ekibin daha önce düzenlenen silahlı saldırıları incelemiş olan yetkililerden oluştuğunu; ekibin okulu ziyaret ederek yerel yetkililerle görüşeceğini belirtti. Garland yerel yetkililerin işbirliği yapma sözü verdiğini söyledi.

İnceleme ekibiyle basına kapalı toplantının başında gazetecilere açıklama yapan Adalet Bakanı, "Bu kişilerin yapabileceği hiçbir şey yaşanan ve hepimizi üzen bu trajediyi telafi edemez. Ancak ne olduğunu değerlendirebilir ve gelecek için önerilerde bulunabiliriz" dedi.

18 yaşındaki silahlı saldırgan, Robb İlkokulu binası içinde yaklaşık 1 saat kalmış, güvenlik yetkilileriyse koridorda beklemişti. ABD Sınır Devriyesi liderliğinde bir ekip, sınıfa girerek saldırganı öldürmüştü.

Polisin saldırgana müdahale etmekte geç kaldığı yönünde eleştiriler gündeme gelmişti. Silahlı saldırıda 19 çocuk ve iki öğretmen hayatını kaybetti.

Adalet Bakanlığı’nın başlattığı incelemenin amaçlarından biri, polisin saldırıya müdahalesine ilişkin bağımsız bir değerlendirme yapmak. Teksas eyaleti ve Uvalde yetkilileri de kendi soruşturmalarını yürüttüklerini belirtiyor.

İki tasarı oylanacak

Temsilciler Meclisi’ndeki oturumun sonunda iki silah kontrolu yasa tasarısının oylanması bekleniyor. Tasarılardan biri 21 yaşın altındaki kişilere yarı otomatik silahların satılmasının yasaklanmasını öngörüyor.

Diğeri de federal mahkemelere kendisine ya da çevresine risk teşkil eden kişilerin ateşli silah satın almasını ya da bulundurmasını yasaklama emri vermesine imkan tanıyor.

Bu iki tasarının Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki dengenin 50-50 olduğu 100 sandalyeli Senato’da ilerlemesi beklenmiyor. Senato’da Demokratlar ve Cumhuriyetçiler ortak bir silah kontrolu yasa tasarısı üzerinde uzlaşmaya çalışıyor.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, oylanmak üzere bir yasa tasarısını Genel Kurul’a getirmeden önce müzakerelere birkaç gün daha zaman tanımak istediğini söyledi.

Silah kontroluna ilişkin yasa tasarısı konusundaki müzakereleri Demokrat Connecticut Senatörü Chris Murphy ve Cumhuriyetçi Teksas senatörü John Cornyn yürütüyor.

