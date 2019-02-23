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Teksas tribün liderlerinden Emniyete uyuşturucu teşekkürü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 15:30 | Son Güncelleme

Bursaspor tribün liderleri, Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak’a uyuşturucu satıcılarına yönelik geçtiğimiz hafta düzenlenen Narko Timsah operasyonu dolayısıyla teşekkür ettiler.Bursaspor tribün liderleri Başakşehir - Bursaspor deplasman maçına gitmeden önce İl Emniyet Müdürü Osman Ak’ı makamında ziyaret etti.Tribün liderleri, 4 bin polisin katıldığı ve 121 kişinin tutuklandığı Narko Timsah Operasyonu dolayısıyla Bursa Emniyet Teşkilatı’na teşekkür ederek başarılı çalışmalarının devamını dilediler.Makamında tribün liderlerini kabul eden İl Emniyet Müdürü Osman Ak ise, Bursaspor’un başarısı için gönül birlikteliği yapan taraftar gruplarının temsilcileri ile dertleşerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Teksas tribün liderlerinden Emniyete uyuşturucu teşekkürü

Bursaspor tribün liderleri, Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak’a uyuşturucu satıcılarına yönelik geçtiğimiz hafta düzenlenen Narko Timsah operasyonu dolayısıyla teşekkür ettiler.
Bursaspor tribün liderleri Başakşehir - Bursaspor deplasman maçına gitmeden önce İl Emniyet Müdürü Osman Ak’ı makamında ziyaret etti.
Tribün liderleri, 4 bin polisin katıldığı ve 121 kişinin tutuklandığı Narko Timsah Operasyonu dolayısıyla Bursa Emniyet Teşkilatı’na teşekkür ederek başarılı çalışmalarının devamını dilediler.
Makamında tribün liderlerini kabul eden İl Emniyet Müdürü Osman Ak ise, Bursaspor’un başarısı için gönül birlikteliği yapan taraftar gruplarının temsilcileri ile dertleşerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Teksas tribün liderlerinden Emniyete uyuşturucu teşekkürü

Teksas tribün liderlerinden Emniyete uyuşturucu teşekkürü

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