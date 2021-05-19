Teksas Valisi Katı Kürtaj Yasasını İmzaladı

Teksas dışında yaşayanlar da dahil herhangi biri, fetüsün kalp atışları duyulduktan sonra bir kadına kürtaj yapan doktorlar ya da hamileliği sonlandırmaya yardım edenler hakkında dava açılabilecek ve 10 bin dolara kadar tazminat talep edebilecek.
Teksas’ın Cumhuriyetçi Valisi Greg Abbott, birçok kadının henüz hamile olduklarını bile fark edemedikleri evrede kürtajı yasaklayan yasaya imza attı.
Vali Abbott yasayı imzalarken, ‘‘Kalp atışı olan her doğmamış çocuk bundan böyle kürtajdan kurtarılacak’’ dedi.
Yasayı ülke genelindeki benzerlerinden ayıransa, uygulanmasının yetkililere değil halka bırakılması. Eyalet yetkililerinin Teksas yasasını uygulaması yasak. Ancak Teksas dışında yaşayanlar da dahil herhangi biri, yasal süre olan fetüsün kalp atışları duyulduktan sonra bir kadına kürtaj yapan doktorlar ya da hamileliği sonlandırmaya yardım edenler hakkında dava açılabilecek ve 10 bin dolara kadar tazminat talep edebilecek.
Bir dizi muhafazakar eyalet, fetüsün kalp atışlarının duyulmaya başladığı tarihten yani hamileliğin altıncı haftası kadar erken bir dönemden itibaren kürtaj yapılmasını yasaklıyor. Yasanın Eylül ayında yürürlüğe girmesi beklense de federal mahkemeler bugüne kadar eyaletlerin benzer yasakları yürürlüğe sokmasını engellemişti.
Anayasa Mahkemesi bu hafta başında, 15 haftalık hamilelikten sonra kürtajı yasaklayan bir Mississippi yasasını incelemeyi kabul etmişti.
Kürtaj hakkını savunanlar, eyalet lehine çıkacak bir kararın, kalp atışı tasarısı olarak bilinen yasa tasarıları dahil olmak üzere daha fazla kısıtlamaya zemin hazırlayabileceğinden endişe ediyor.
Yasayı eleştirenler hükmün kürtaj karşıtlarının mahkemeye akın etmesine ve davaların doktorları, hastaları, hemşireleri, aile içi şiddet danışmanlarını, bir kadını hastaneye arabasıyla taşıyan arkadaşını ya da kürtaj parasını ödeyen anne babaları etkileyeceğini ve rahat bırakmayacağını söylüyor.
''Liderlik değil zalimlik''
Yasa tasarısı Abbott’ın masasına gelmeden önce insan hakları grupları yasaya karşı mücadele edecekleri mesajını vermişti.
Aile Planlaması Eylem Fonu Başkanı McGill Johnson, yasanın üreme haklarına saldırı olduğunu söyledi ve bu tür yasaları geçirmenin liderlik değil zalimlik ve aşırılık olduğunu kaydetti.
Gelişmiş teknoloji, embriyo henüz fetüs değilken ve bir kalbi yokken bile, gebeliğin ilk altı haftasında bir elektrik sinyali atışını algılayabiliyor. Tıp uzmanları, bir embriyonun hamileliğin 11’inci haftasından itibaren fetüs olarak adlandırıldığını söylüyor.
Mevcut Teksas yasaları 20 haftadan sonra kürtaj yapılmasını yasaklıyor. Hayati tehlikeye yol açan hastalığı olan kadınlar ya da fetüsün ciddi anomaliye sahip olması durumları istisna olarak kabul ediliyor. Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre kürtajların yüzde 90’ından fazlası hamileliğin ilk 13 haftası içinde yapılıyor.
Anayasa Mahkemesi’nin Mississippi yasasını yeniden değerlendirmeye sonbaharda başlaması ve 2022 yılının ilkbaharında da bir hükme varması bekleniyor.