Teksas Valisi Katı Kürtaj Yasasını İmzaladı

Teksas dışında yaşayanlar da dahil herhangi biri, fetüsün kalp atışları duyulduktan sonra bir kadına kürtaj yapan doktorlar ya da hamileliği sonlandırmaya yardım edenler hakkında dava açılabilecek ve 10 bin dolara kadar tazminat talep edebilecek.

Teksas’ın Cumhuriyetçi Valisi Greg Abbott, birçok kadının henüz hamile olduklarını bile fark edemedikleri evrede kürtajı yasaklayan yasaya imza attı.

Vali Abbott yasayı imzalarken, ‘‘Kalp atışı olan her doğmamış çocuk bundan böyle kürtajdan kurtarılacak’’ dedi.

Yasayı ülke genelindeki benzerlerinden ayıransa, uygulanmasının yetkililere değil halka bırakılması. Eyalet yetkililerinin Teksas yasasını uygulaması yasak. Ancak Teksas dışında yaşayanlar da dahil herhangi biri, yasal süre olan fetüsün kalp atışları duyulduktan sonra bir kadına kürtaj yapan doktorlar ya da hamileliği sonlandırmaya yardım edenler hakkında dava açılabilecek ve 10 bin dolara kadar tazminat talep edebilecek.

Bir dizi muhafazakar eyalet, fetüsün kalp atışlarının duyulmaya başladığı tarihten yani hamileliğin altıncı haftası kadar erken bir dönemden itibaren kürtaj yapılmasını yasaklıyor. Yasanın Eylül ayında yürürlüğe girmesi beklense de federal mahkemeler bugüne kadar eyaletlerin benzer yasakları yürürlüğe sokmasını engellemişti.