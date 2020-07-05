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Teksas ve Florida’da Günlük Yeni Vaka Sayısı Rekoru

05.07.2020 16:02 | Son Güncelleme

Florida ve Teksas eyaletleri Corona virüsü salgınında günlük vaka sayılarında yeni rekor kırdı. ABD’de salgının yeni merkezleri haline gelen iki eyaletteki günlük yeni vaka sayılarının toplamı 20 bine ulaştı

Teksas ve Florida’da Günlük Yeni Vaka Sayısı Rekoru

Florida ve Teksas eyaletleri Corona virüsü salgınında günlük vaka sayılarında yeni rekor kırdı. ABD’de salgının yeni merkezleri haline gelen iki eyaletteki günlük yeni vaka sayılarının toplamı 20 bine ulaştı.

Teksas altı gece üst üste tüm zamanların en yüksek hastaneye yatma sayısına ulaştı. Hepsi Corona virüsü nedeniyle 238’i son 24 saatte olmak üzere 7.890 kişi hastaneye kaldırıldı.

ABD’de salgının eski merkezi olan, ancak vaka sayılarının gitikçe düştüğü New York’ta ise Cumartesi günü 844 kişi hastaneye yattı. New York’ta hastalık zirveyi gördüğü sırada 19 bin hastane yatağı doluydu.

ABD’de sadece Temmuz’un ilk dört gününde 14 eyaletin, Corona virüsü pozitif test sonucu sayısı günlük en yüksek düzeye ulaştı.

Nüfusu en yüksek üç eyelet California, Teksas ve Florida’nın da dahil olduğu en az 18 eyalette tanı testleriyle orantılı olarak vaka sayısında kaygı verici artış görüldü.

Kamu sağlığı yetkilileri haftasonunda güney ve batı eyaletlerde görülen son artışların iş yerlerini kapatmak gibi önlemleri en son alan ve bu önlemleri ilk kaldıran yerlerde görüldüğünü bildirdi.

Havai fişek gösterileri birçok yerde iptal edildi

ABD’de Bağımsızlık Günü olan 4 Temmuz’da geleneksel olarak yapılan havai fişek gösterileri birçok yerde iptal edildi. Yetkililer kalabalıkları önlemeye ve halkı sosyal mesafe kurallarını uygulamaya teşvik etmeye çalışıyor.

California’nın ve Florida’nın güneyinde plajların büyük kısmı Corona salgınının yeniden kendini göstermesiyle haftasonunda kapatıldı. Florida’da Cumartesi günü 11 bin 458 yeni vaka görüldü. Eyalette son üç günde ikinci kez günlük vaka sayısı 10 binin üzerine çıkmış oldu.

Avrupa ülkelerinin hiçbirinde salgının en yoğun olduğu dönemde Florida’daki günlük vaka artışı sayısı görülmedi.

Teksas ise 8.258 olan yeni vaka sayısıyla Cumartesi günü rekor kırdı. Kuzey Carolina, Güney Carolina, Tennessee, Alaska, Missouri, Idaho ve Alabama eyaletlerinin tümünde Cuma günü günlük vaka sayılarında önemli artış görüldü.

Vaka artışına rağmen ölü sayısında düşüş

Vaka sayılarındaki artışa rağmen ABD genelinde günlük ortalama ölümlerin sayısı son haftalarda kademeli olarak düştü. Buna neden olarak vakaların daha çok hastalıktan az etkilenen genç ve sağlıklı kesime kaydığı yorumları yapılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) pozitif test oranının yüzde 5 civarında olmasını kaygı verici olarak değerlendiriyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nin rakamları en az 18 eyalette son iki hafta görülen ortalama rakamların bu sınırı aştığını gösteriyor.

Son bir haftada pozitif test oranı Arizona’da yüzde 26, Florida’da yüzde 18, Nevada’da yüzde 16, Güney Carolina’da yüzde 15, Alabama’da yüzde 15, Teksas’ta yüzde 14,5, Mississippi’de yüzde 14, Georgia’da yüzde 13, Idaho’da yüzde 11, Kansas’ta yüzde 10 ve Utah’ta yüzde 10’du. Bundan iki hafta önceyse yalnızca dört eyaletin pozitif test oranı iki basamaklı rakamlarla ifade ediliyordu.

Eyalet genelinde işyerlerini kapatan ve 19 Mart’tan itibaren evde kalma talimatı veren California’da bile pozitif test oranı geçen hafta yüzde 7’ye çıktı.

Başkan Donald Trump daha önce vaka sayısındaki artışı test sayısının artmasına bağlamıştı. 4 Temmuz konuşmasında ise delil sunmadan ABD’deki vakaların yüzde 99’unun ‘‘zararsız’’ olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansına göre Corona virüsünün geçen yıl Aralık ayında Çin’de ortaya çıkmasının ardından dünya genelinde 11 milyon 320 bin kişi salgına yakalandı. 530 bin 254 kişi hayatını kaybetti. Hastalık 210’dan fazla ülkeye yayıldı.

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