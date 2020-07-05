Teksas ve Florida’da Günlük Yeni Vaka Sayısı Rekoru

Florida ve Teksas eyaletleri Corona virüsü salgınında günlük vaka sayılarında yeni rekor kırdı. ABD’de salgının yeni merkezleri haline gelen iki eyaletteki günlük yeni vaka sayılarının toplamı 20 bine ulaştı.

Teksas altı gece üst üste tüm zamanların en yüksek hastaneye yatma sayısına ulaştı. Hepsi Corona virüsü nedeniyle 238’i son 24 saatte olmak üzere 7.890 kişi hastaneye kaldırıldı.

ABD’de salgının eski merkezi olan, ancak vaka sayılarının gitikçe düştüğü New York’ta ise Cumartesi günü 844 kişi hastaneye yattı. New York’ta hastalık zirveyi gördüğü sırada 19 bin hastane yatağı doluydu.

ABD’de sadece Temmuz’un ilk dört gününde 14 eyaletin, Corona virüsü pozitif test sonucu sayısı günlük en yüksek düzeye ulaştı.

Nüfusu en yüksek üç eyelet California, Teksas ve Florida’nın da dahil olduğu en az 18 eyalette tanı testleriyle orantılı olarak vaka sayısında kaygı verici artış görüldü.

Kamu sağlığı yetkilileri haftasonunda güney ve batı eyaletlerde görülen son artışların iş yerlerini kapatmak gibi önlemleri en son alan ve bu önlemleri ilk kaldıran yerlerde görüldüğünü bildirdi.