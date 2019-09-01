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Teksas’daki silahlı saldırıda ölü sayısı 5’e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 12:10 | Son Güncelleme

ABD’nin Teksas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 5’e yükseldiği, 21 kişinin de yaralandığı belirtildi.Teksas eyaletine bağlı Midland ve Odessa kentlerinde çevreye rastgele ateş açılması sonucu ölenlerin sayısının 5’e yükseldiği, en az 21 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

ABD’nin Teksas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 5’e yükseldiği, 21 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Teksas eyaletine bağlı Midland ve Odessa kentlerinde çevreye rastgele ateş açılması sonucu ölenlerin sayısının 5’e yükseldiği, en az 21 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yetkililer, şüphelinin kendi aracını bırakıp bir posta ofisine ait araçla kaçtığını aktardı. İlk yapılan açıklamada saldırının iki farklı araçtan gerçekleştirildiği belirtilirken, polis tarafından yapılan son açıklamada saldırının yalnızca bir araçtan gerçekleştirildiği ve saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü ifade edildi.

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