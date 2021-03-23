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Teksaslı Kongre Üyesi Sınırdan Fotoğraflar Paylaştı

23.03.2021 03:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teksas eyaletinden Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Henry Cuellar, Meksika sınırındaki Donna kentinde göçmenlerin işlemlerini yapan bir merkezden çektiği fotoğrafları haber ajanslarıyla paylaştı

Teksaslı Kongre Üyesi Sınırdan Fotoğraflar Paylaştı

Teksas eyaletinden Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Henry Cuellar, Meksika sınırındaki Donna kentinde göçmenlerin işlemlerini yapan bir merkezden çektiği fotoğrafları haber ajanslarıyla paylaştı.

Fotoğraflarda göçmenlerin kalabalık gruplar halinde yer yataklarında yattıkları, plastik bariyerlerle birbirlerinden ayrıldıkları görülüyor.

Cueller’ın ofisinden yapılan açıklamada fotoğrafların haftasonunda çekildiği belirtildi.

Başkanlığının ilk büyük zorluklarından biriyle karşı karşıya olan Joe Biden, ABD-Meksika sınırında büyüyen insani krizle baş etmeye çalışıyor.

Orta Amerika’da şiddetten, doğal felaketlerden ve ekonomik zorluklardan kaçan göçmenlerin sayısında yaşanan artış eski Başkan Donald Trump’tan daha insancıl göçmenlik politikalarının sözünü veren Biden’ın yönetimi için bir sınav niteliğinde.

Amerikalı yetkililer sınırdaki merkezlerde günlerdir bekleyen ve sayıları giderek artan, yanında ebeveyni bulunmayan göçmen çocuklara barınak sağlamak ve işlemlerini yapmak için uğraşıyor. Bu çocuklar devlet tarafından işletilen kalabalık barınaklara gönderilmeyi bekliyor.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza geçen hafta yaptığı açıklamada McAllen kentinde kalıcı bir tesis açılıncaya kadar Rio Grande Vadisi’nden gelen göçmenlerin işlemlerini yapmak için Donna kentinde geçici bir tesis açmakta olduklarını bildirmişti. Açıklamada Donna’daki bu merkezde göçmenlere yemek ve sığınma için geniş alanlar ayrılacağı kaydedilmişti.

Fotoğraflardan birinde aralarında çocukların da olduğu çeşitli yaşlardan göçmenlerin yerlerde oturduğu görülüyor. Corona virüsü ülkede hala etkisini gösterirken göçmenlerin maskeli oldukları, ancak bulundukları ortamın kalabalık olduğu görülüyor.

Diğer fotoğraflardaysa göçmenler sıra halindeki yer minderlerinde arka arkaya yatıyor.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) pandemide 2 metre fiziksel mesafe kuralına uyulmasını tavsiye ediyor.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza, Reuters haber ajansının konuyla ilgili yorum talebini henüz yanıtlamadı.

Cuellar AP haber ajansına yaptığı açıklamada fotoğrafları yayınlama nedenlerinden birinin Biden yönetiminin, basının Donna’daki göçmen çadırlarına erişimini reddetmesi olduğunu belirtti. Cuellar, ayrıca sınır yetkililerinin çok sayıda çocukla ilgilenirken yaşadıkları zorlukların görülmesini istediğini kaydetti. Çocukların bu tesislerde tutulabilecekleri yasal sınır üç gün, ancak mevcut koşullar altında çocuklar daha uzun süreler bu tesislerde yaşamak zorunda kalıyor. Cuellar, bu çocuklara sanki kendi çocuklarımızmış gibi sahip çıkmalıyız” dedi.

Cuellar, eski Başkan Trump’ın göçmenlik politikalarına işaret ederek “Trump’ın yaptığı korkunçtu. Bu fotoğraflar Biden yönetiminin iyi niyetiyle bile durumun hala çok zor olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Cuellar, Beyaz Saray’ın Meksika ve Orta Amerika’yla daha fazla işbirliği yaparak göçü azaltmak için çalışması gerektiğini söyledi. Beyaz Saray, yönetimden önemli yetkililerin bu hafta Meksika ve Guatemala’yı ziyaret edeceklerini belirtmişti.

Biden’ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, yönetimin basının sınırda olan biteni tüm cepheleriyle aktarabilme şansını elde etmeleri için şeffaflığa bağlı kalmaya kararlı olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki ise Beyaz Saray’ın İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ve Sağlık Bakanlığı’yla ayrıntıları sonuçlandırmak için çalıştıklarını, gelecek günlerde konuyla ilgili daha çok bilgi vereceklerini kaydetti.

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