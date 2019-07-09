Teksaslı Milyarder Ross Perot 89 Yaşında Öldü 

ABD’de daha önce iki kez başkanlık için yarışan Teksaslı milyarder Ross Perot 89 yaşında hayatını kaybetti.

Aile sözcüsü James Fuller, renkli kişiliğiyle tanınan Perot’nun Salı günü erken saatlerde hayata gözlerini yumduğunu açıkladı.

Perot, 1930’lardaki Büyük Bunalım dönemindeki yoksulluktan, ülkenin en zenginlerinden biri olma konumuna yükselmişti. Perot, Elektronik Veri Sistemleri adlı bilgisayar hizmetleri üreten dev şirketin kurucusuydu.

Ross Perot bir dönem siyasete atılarak, 1992’de eski başkanlar Cumhuriyetçi George H.W. Bush ve Demokrat Bill Clinton’a karşı bağımsız aday olarak başkanlık için yarışmıştı.

Perot o seçimlerde beklenenin çok üzerinde bir başarı elde etmişti. Yüzde 19’a yakın oy oranına ulaşan Perot, 80 yıl içerisinde seçimlerde üçüncü bir partiden aday olup da en yüksek oy toplayan isim olmayı başarmıştı. Cumhuriyetçiler seçimlerde Bush’un ikinci dönem seçilememesinden Perot’yu sorumlu tutmuş, kendisini Cumhuriyetçi oylarını bölmekle suçlamıştı.

EDS kısa adıyla bililen Elektronik Veri Sistemleri’ni 1962’de kuran Perot, şirketi 1984’de 2,5 milyar dolara General Motors’a satmıştı. Ünlü işadamı daha sonra Perot Sistemleri adı altında yeni bir şirket kurmuştu.

