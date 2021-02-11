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Teksas’ta 70’den fazla aracın karıştığı zincirleme kazada ölü sayısı 5’e yükseldi

11.02.2021 23:32 | Son Güncelleme:
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ABD’nin Teksas eyaletinde 70’den fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükselirken, 36 kişinin yaralandığı aktarıldı.ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Fort Worth kentinde gizli buzlanma nedeni ile sabah saatlerine doğru eyaletler arası otoyol olan 35W’de zincirleme kaza meydana gelmiş, kazaya 70’den fazla araç karışmıştı.

ABD’nin Teksas eyaletinde 70’den fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükselirken, 36 kişinin yaralandığı aktarıldı.

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Fort Worth kentinde gizli buzlanma nedeni ile sabah saatlerine doğru eyaletler arası otoyol olan 35W’de zincirleme kaza meydana gelmiş, kazaya 70’den fazla araç karışmıştı. Kazaya karışan birçok araç kullanılamaz hale gelirken, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer, çok sayıda kişinin ise araçlarında mahsur kaldığını bildirmişti. Fort Worth Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 5’e yükseldiği aktarıldı.

Bölgeye ambulans hizmeti veren MedStar Sözcüsü Matt Zavadsky ise yaptığı açıklamada, 36 kişinin hastaneye kaldırıldığını, birçoğunun ciddi şekilde yaralandığını bildirdi. Zavadasky, "Olay yerinde birden fazla çekici var. Bu enkazı kaldırmak çok zaman alacak" dedi. Olay yerine çok sayıda vinç, çekici ve ambulans sevk edilirken, enkaz kaldırma ve araçlarında mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Austin’de de zincirleme kaza meydana geldi
Teksas’ın Austin kentinde de en az iki düzine aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının meydana gelirken, kazada 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

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