Teksas’ta Bir İlkokula Silahlı Saldırı

Reuters haber ajansına göre saldırı San Antonio kentinin 128 kilometre batısındaki Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu’nda düzenlendi.

Vali Abbott, basın toplantısında ‘‘Korkunç şekilde vurarak öldürdü. Akıl almaz şekilde 14 öğrenciyi ve bir öğretmeni öldürdü. Kendisi de öldü ve olaya müdahale eden polisler tarafından vurularak öldürüldüğü sanılıyor’’ sözlerini kullandı.

CNN televizyonuna göre silahlı kişi aracıyla okula giderek tüfek ve el tabancasıyla içeri girdi.

San Antonio’daki Üniversite Hastanesi Twitter’dan yaptığı açıklamada Uvalde’deki silahlı saldırıdan iki yaralının hastaneye yattığını, bunların birinin çocuk diğerinin ise yetişkin olduğunu bildirdi. Biri 10 diğeri 66 yaşındaki iki yaralının durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Saldırı Teksas tarihindeki en kanlı okul saldırısı olarak kayıtlara geçti. Dört yıl önce eyaletin Houston bölgesindeki Santa Fe Lisesi’nde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Başkan Joe Biden’ın Asya seyahatinden dönüşte Air Force One uçağında konuyla ilgili bilgilendirildiğini belirtti. Jean-Pierre, Biden’ın akşam saatlerinde Beyaz Saray’da açıklama yapacağını söyledi.

İki hafta önce de New York eyaletinin Buffalo kentinde silahlı bir kişi bir süpermarkete ateş açmış, olayda 10 siyah müşteri ve çalışan hayatını kaybetmişti. Yetkililer bunu bir nefret suçu olarak değerlendirmişti.

16 bin kişinin yaşadığı Uvalde, Meksika sınırına 120 kilometre mesafede. Associated Press haber ajansına göre Robb İlkokulu kasabanın yerleşim bölgelerinden birinde yer alıyor.

