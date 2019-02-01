Teksas’ta çocukları taciz eden 286 rahip tespit edildi

ABD’nin Teksas eyaletindeki Katolik Kilisesi, son 70 yılda çocukları istismar eden 286 rahibi tespit etti. Tacizci rahiplerin isimleri kilise tarafında açıklandı.
ABD’nin Teksas eyaletindeki Katolik Kilisesi, son 70 yılda çocukları istismar eden 286 rahip tespit etti. Austin, San Antonio, Dallas ve Houston şehirleri dahil olmak üzere çocukları kötüye kullandığı iddia edilen rahiplerin isimleri açıklandı. Tacizci papazların listesi, 15 piskoposun 2018’de Pennsylvania’da bir mahkemeye açtığı davanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.
Piskoposların talebiyle gerçekler ortaya çıktı
Kardinal Daniel DiNardo yaptığı açıklamada, "Teksaslı piskoposlar, bu rahiplerin isimlerini duyurmaya karar verdi. Çünkü bu doğru ve adil. Acı çekenlere iyileşme ve umut sunma amacındalar" dedi. Piskopos Michael Olson da, "Çocukları korumakta başarısız olan kilise liderleri, sorumluların yaptığı geçmiş hatalardan derinden utanıyor" ifadelerini kullandı.
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