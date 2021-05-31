Teksas’ta Demokratlar Seçim Reformu Oylamasını Engelledi

ABD’nin Teksas eyaletinin Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, siyahların ve Latin kökenlilerin oy kullanmasını zorlaştıracağı eleştirileri yapılan bir seçim reformu tasarısının oylamaya sunulmasını engelledi.
Demokrat üyeler, tasarının geçmesi için Pazar gece yarısına kadar tanınan sürenin dolmasına bir saat kala meclis oturumunu terketti. Demokrat üyelerin oturumu boykot etmesinin ardından yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle oylama yapılamadı.
Tasarının yine de Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu meclisten geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Tasarıya güçlü destek veren Teksas Valisi Greg Abbott Pazar gecesi yaptığı açıklamada, tasarının sonbaharda planlanan özel bir yasama oturumuna ekleneceğini belirtti.
Tasarının destekçileri, bu düzenlemenin seçim güvenliğini arttırmak için gerekli olduğunu savunuyor. Ülkenin ikinci en kalabalık eyaleti olan Teksas, bu tasarı olmadan dahi zaten ABD’deki en kısıtlayıcı seçim yasalarından birine sahip.
Teklif edilen tasarıda, seçim yasasında yapılmak istenen değişikliklerin ‘’serbest oy hakkına zarar vermeyi amaçlamadığı’,’ ancak ‘’seçim sürecinde hileleri önlemek’’ için gerekli olduğu belirtiliyor.
ABD Kongresi Temsilciler Meclisi’nde Teksas eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi üyelerden Michael McCaul CNN’e yaptığı açıklamada, amacın ‘‘Amerikan halkına seçimlere dair daha fazla güven aşılamak olduğunu’’ söyledi.
Demokratlar ve sivil hak örgütleri ise bu tür yasal düzenlemelerin, beyaz olmayanlar dışında yaşlılara ve engellilere orantısız yük getirdiği ve ayrımcılık yaptığı görüşünü dile getiriyor.
Teksas’ta geçen yılki seçimlerde ciddi boyutta seçim hilesi olduğu yolunda iddialar yoktu ve Cumhuriyetçiler 30 yıldır eyaletteki bütün yönetim kademelerinde ellerinde tuttukları kontrolu devam ettirmeyi başarmıştı.
Eski Başkan Donald Trump’ın 2020 başkanlık seçimlerine hile karıştığı iddialarının ardından ülke genelinde Cumhuriyetçiler’in hakimiyetinde olan eyalet meclisleri oy kullanmayı zorlaştırma girişimleri başlattı.
New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne bağlı bir düşünce kuruluşu olan Brennan Adalet Merkezi’nin Cuma günü yayınladığı rapora göre, sadece bu yıl 14 eyalet Amerikalılar’ın oy kullanmasını daha zor hale getiren 22 yasa çıkardı.
Teksas’ta hazırlanan tasarı Corona virüsü pandemisi nedeniyle oy kullanma sürecinde getirilen yeni yöntemleri iptal ediyor. Tasarıya göre, Houston’da rekor oranda oy kullanma oranına ulaşılmasında önemli rolu olduğu düşünülen araçla oy kullanmaya artık izin verilmeyecek.
Erken oy kullanmaya da kısıtlamalar getiren tasarı Pazar günleri saat 13.00’ten önce oy kullanmayı yasaklıyor. 24 saat boyunca açık olan oy verme merkezlerinin kapatılması ve oy vermede kullanılan seyyar istasyon ya da geçici yapıların yasaklanmasını içeren tasarı, mahkemelerin hile iddiasının söz konusu olduğu seçimlerin sonuçlarını iptal etme kararı almasını kolaylaştırıyor.