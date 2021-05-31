Teksas’ta Demokratlar Seçim Reformu Oylamasını Engelledi

ABD’nin Teksas eyaletinin Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, siyahların ve Latin kökenlilerin oy kullanmasını zorlaştıracağı eleştirileri yapılan bir seçim reformu tasarısının oylamaya sunulmasını engelledi.

Demokrat üyeler, tasarının geçmesi için Pazar gece yarısına kadar tanınan sürenin dolmasına bir saat kala meclis oturumunu terketti. Demokrat üyelerin oturumu boykot etmesinin ardından yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle oylama yapılamadı.

Tasarının yine de Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu meclisten geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Tasarıya güçlü destek veren Teksas Valisi Greg Abbott Pazar gecesi yaptığı açıklamada, tasarının sonbaharda planlanan özel bir yasama oturumuna ekleneceğini belirtti.

Tasarının destekçileri, bu düzenlemenin seçim güvenliğini arttırmak için gerekli olduğunu savunuyor. Ülkenin ikinci en kalabalık eyaleti olan Teksas, bu tasarı olmadan dahi zaten ABD’deki en kısıtlayıcı seçim yasalarından birine sahip.

Teklif edilen tasarıda, seçim yasasında yapılmak istenen değişikliklerin ‘’serbest oy hakkına zarar vermeyi amaçlamadığı’,’ ancak ‘’seçim sürecinde hileleri önlemek’’ için gerekli olduğu belirtiliyor.