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Teksas’ta Doğumgünü Partisinde Silahlı Saldırı

14.10.2018 19:07 | Son Güncelleme

Teksas eyaletinin güneyindeki Taft şehrinde bir çocuğun birinci yaş doğum gününde silahlı saldırı meydana geldi. Olayda dört erkek hayatını kaybetti, beşincisiyse yaralandı.

Teksas’ta Doğumgünü Partisinde Silahlı Saldırı

Teksas eyaletinin güneyindeki Taft şehrinde bir çocuğun birinci yaş doğum gününde silahlı saldırı meydana geldi. Olayda dört erkek hayatını kaybetti, beşincisiyse yaralandı.

Teksas Halk Güvenliği Departmanı’ndan yapılan açıklamada Cumartesi akşam saatlerinde meydana gelen saldırıda partiye katılan iki aile arasında gerilim yaşandığı ve olayın silahların patlamasıyla sonuçlandığı belirtildi.

Yetkililer yaralının yakındaki Corpus Christi ilçesinde bir hastaneye kaldırıldığını, durumununda bilinmediğini söyledi.

Açıklamada iki şüphelinin olayın ardından kaçtığı ifade edildi.

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