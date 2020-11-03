Teksas'ta Federal Yargıç 127 Bin Oyun Atılmasını Engelledi

ABD'de federal yargıç, Teksas eyaletinin Houston kentinde yaklaşık 127 bin oy pusulasının geçersiz sayılmasını isteyen bazı Cumhuriyetçiler’in, başvurusunu reddetti. Dava, pandemi sırasında kurulan ve seçmenlerin otomobillerinden inmeden oy vermelerini sağlayan merkezde kullanılan oyların yasal olmadığı gerekçesiyle geçersiz sayılması istemiyle açılmıştı. Teksas'ta bir grup muhafazalar, 1 milyon 400 bin erken oyun kullanıldığı Harris İlçesi'nde kamuoyunun seçme hakkına erişimini kolaylaştıran bu uygulamaya karşı çıkıyordu. Amerika'daki üçüncü en büyük ilçe olan Harris, aynı zamanda Teksas eyaletinde seçimin en çekişmeli geçmesi beklenen bölgelerinden biri. Teksas Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin benzer bir davayı haftasonunda reddetmesinden sonra ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Andrew Hanen'in seçim gününün hemen öncesinde Harris İlçesi'ne ilişkin davayı görme kararı alması, seçme hakkı savunucularını kaygılandırmıştı. Trump kampanyası davaya müdahil olmadı Yargıç Hanen'in kararı, muhafazakar Cumhuriyetçi Partili bir grubun Corona pandemisi sırasında seçmenlerin oy kullanmalarını kolaylaştıracak seçenekler sunulması için atılan adımların engellenmesinin önünü kesti. Trump kampanyası, Cumhuriyetçi Partililer'in açtığı bu davalara müdahil olmadı.

Harris İlçesi'nin en kıdemli seçim yetkilisi Chris Hollins, seçmenlerin otomobillerinden inmeden oy kullanmalarına olanak tanıyan merkezlerde bugün de yaklaşık 20 bin kadar seçmenin oy kullanmasını beklediklerini söyledi. Bu merkezlerde oy kullanan bazı seçmenler, Cumhuriyetçi Parti tarafından açılan davalara karşı çıkanlara katıldı.

Trump, Teksas eyaletini 9 puan farkla kazanmıştı Donald Trump, 2016 seçimlerinde Teksas eyaletini 9 puan farkla kazanmıştı. Ancak son kamuoyu yoklamaları, Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden'ın Amerika'nın en büyük muhafazakar eyaleti Teksas'ı kazanma olasılığının bulunduğuna işaret ediyor. Demokrat Parti'nin Teksas Eyalet Temsilciler Meclisi'nde 20 yıl aradan sonra çoğunluğu sağlamak için de sadece dokuz sandalye kazanması gerekiyor. Demokratlar bu nedenle Harris İlçesi'ndeki kritik bazı sandalyeleri kazanmak için yoğun bir kampanya yürüttü. “Yasada otomobilden oy kullanma uygulaması yok” Yaklaşık 5 milyon nüfuslu Harris İlçesi, Corona virüsünün yayılmasını engellemek için alınan önlemler çerçevesinde ilçedeki farklı noktalarda seçmenlerin otomobillerinden inmeden oy kullanmalarını sağlayan 10 merkez oluşturdu. Cumhuriyetçi Parti Harris İlçesi eski Başkanı Jared Woodfill, Teksas eyaletinin seçim yasalarında seçmenlerin otomobillerinden oy kullanmasını sağlayacak noktalar oluşturulmasına açıkça izin verilmediğini, bunun, Teksas'ta yasal olan ancak sağlık durumları nedeniyle oy kullanma merkezlerine giremeyen seçmenlere sağlanan "kaldırım kenarında" oy kullanma uygulamasının yasadışı bir uzantısı olduğunu iddia etti.

Duruşmada Teksas eyalet seçim yasaları kapsamında hangi tür yapıların oy kullanma merkezi kapsamına gireceği tartışması da yaşandı. Cumhuriyetçi Parti'nin açtığı davada, otomobille oy kullanılan 10 merkezden dokuzunun "ilçenin Demokrat ağırlıklı kesimlerinde" olduğu ayrıntısı da yer alıyor. Harris İlçesi nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını Latin kökenliler, her beş kişiden birini ise siyahlar oluşturuyor. Dava, aralarında Teksas eyaleti Temsilciler Meclisi eski Başkanı Joe Straus'un da olduğu bazı Cumhuriyetçiler'in tepkisini çekti. 2002 yılından bu yana Teksas Senatörü olan Cumhuriyetçi Parti'nin ileri gelen isimlerinden John Cornyn de haftasonu düzenlediği bir kampanya etkinliğinde Teksas Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin benzer bir davayı geri çevirmesinin doğru karar olduğunu dile getirmişti. Cornyn, bu seçimlerde, Demokrat Partili rakibi MJ Hegar karşısında siyasi kariyerinin en zorlu sınavını verecek. Tamamı Cumhuriyetçi yargıçlardan oluşan Teksas Eyalet Yüksek Mahkemesi, geçtiğimiz ay benzer bir davayı reddetmiş, geçen Pazar günü de erken kullanılan oyları geçersiz sayma talebini geri çevirmişti. Mahkeme, bu kararının gerekçesini açıklamadı.