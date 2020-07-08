Teksas’ta Günlük Corona Virüsü Vaka Artışında Rekor

ABD’nin güneyindeki 30 milyon nüfuslu Teksas eyaleti Salı günü 10 bin yeni vaka ile günlük vaka artışı rekorunu kırdı. Salgının başlangıcından bu yana eyalette ilk kez bir günde bu kadar fazla vaka görüldü.

Salgının tepe noktasında bile hiçbir Avrupa ülkesinde 10 binin üzerinde günlük vaka sayısı görülmemişti.

Teksas’tan önce yaşlı nüfusun yoğun olduğu Florida’da da geçen hafta üç kez günlük vaka artışı sayısı 10 bini geçmişti.

Bir dönem ABD’de salgının merkezi olarak görülen New York’ta da günlük vaka artışı 10 Nisan’da 12 bin 847 olmuştu. Ancak bu oran Haziran ayında yüzde 6 ile ülkedeki en düşük seviyeye indi.

Teksas, Florida, California ve Arizona son haftalarda ABD genelinde görülen vaka artışlarının kaynağı olan eyaletler durumunda.

Haziran ayında Teksas’ta vakalar yüzde 154 oranında arttı, bu da 100 binin üzerinde yeni vaka anlamına geliyor. Pozitif test sonuçlarının oranı da Mayıs sonunda yüzde 5 iken Temmuz’da yüzde 13’e çıktı.

Teksas salgını kontrol altına almak için barların kapanması ve restoranların kapasitesini azaltması talimatı verdi. Vali, eyaleti yeniden salgın önlemleri çerçevesinde tamamen kapatmanın ise son çare olarak görüldüğünü kaydetti. Vali maskesiz sokağa çıkılmasını yasaklama konusunda da adım atmadı.