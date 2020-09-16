Teksas’ta iki vinç çarpıştı: 22 yaralı

ABD’nin Teksas eyaletinde çarpışan iki vincin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 22 kişi yaralandı.

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Austin kentindeki Mueller bölgesindeki şantiye alanında iki vinç çarpıştı. Sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Robert Browning Caddesi’nde meydana gelen olayda 22 kişinin yaralandığı duyuruldu. Bir vinç operatörünün kabinde mahsur kaldığı bildirilirken, yaralananların çoğunun işçi olduğu ifade edildi. Mahsur kalan vinç operatörünün kurtarılması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

