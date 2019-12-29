Teksas’ta Kiliseye Silahlı Saldırı

Teksas eyaletinin Fort Woth bölgesinde bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda en az iki kişi öldü, bir kişinin ise durumu ciddi.

Dallas Morning News gazetesinin yerel acil durum yetkililerine dayandırdığı haberinde bir kişinin olay yerinde, bir diğerinin de hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer saldırının düzenlendiği kilisenin Fort Worth’un kuzey batısındaki mahallelerinden White Settlement’ta bulunduğunu bildirdi.

Haberlere göre Fort Worth İtfaiye Departmanı yerel saatle 11.30’da ‘‘aktif saldırı’’ uyarısı yaptı ve güvenlik güçlerinin operasyonuna destek verdi.

Tanıklardan biri kilise ayini sırasında tabancasını çıkartarak etrafa ateş açan saldırgana ayine katılan cemaatten bir kişinin karşılık vererek vurduğunu bildirdi.

CBS 11 kanalına göre yetkililer saldırganın vurulan üç kişiden biri olabileceği görüşünde ancak saldırganın ölü mü yoksa yaralı mı olduğu bilinmiyor.

New York Daily News gazetesine göre kilisedeki ayin Youtube’dan canlı yayınlandığı için saldırı da videoya kaydedilmiş oldu.

