Teksas'ta Maske Zorunluluğu Getirildi

ABD’de Corona virüsü vakalarının sayısı 30’dan fazla eyalette yükseliyor. Florida’da bir gün içinde görülen yeni vaka sayısı 10 bini aştı. Teksas’ta maske takma zorunluluğu getirildi. Eyaletin Cumhuriyetçi valisi ‘’Virüs çok hızlı yayılıyor, hata payımız yok’’ dedi. Reuters haber ajansının analizine göre, ABD’nin 50 eyaletinin 37’sinde son 14 gündür önceki 2 haftaya kıyasla yeni vaka sayısı artıyor. Haziran ayının son iki haftasındaki vaka artışından en çok etkilenen eyaletlerden biri olan Teksas’ta Perşembe günü görülen yeni vaka sayısı 8 bine ulaştı. Eyaletin Cumhuriyetçi valisi Greg Abbott, 20’den fazla virüs vakasının görüldüğü ilçelerde maske takılması zorunluluğu getirdi. Perşembe günü Corona virüsü yüzünden hastaneye kaldırılanların sayısının 7 bini geçtiğini eyalette, maske kuralını ilk kez ihlal edenlere yazılı veya sözlü uyarı; ikinci kez ihlal edenlere ise 250 dolara varan para cezaları verilecek. Maske zorunluluğundan küçük çocuklar, sağlık sorunu olanlar ve açık havada spor yapanlar muaf olacak.

''Teksas’ta ekonomiye yeniden kilit vurmamak için virüsü yavaşlatmak zorundayız'' Teksas Valisi Abbott yayımladığı görüntülü mesajda, ‘’Son birkaç hafta içinde vaka sayısında keskin ve gözle görülür bir artış yaşandı. Virüsün yayılmasını yavaşlatmaya yeniden odaklanmamız gerekiyor. Ancak bu kez bunu Teksas’a kilit vurmadan yapmak istiyoruz’’ ifadelerini kullandı. Vaka artışlarının büyük şehirlerle sınırlı olmadığını vurgulayan Teksas Valisi, eyaletteki 91 ilçedeki vaka sayısında son üç gün içinde rekor seviyede artış görüldüğünü söyledi. Vali Abbott, ‘’Virüsün çok hızlı yayıldığı bir noktadayız, hata yapma payımız yok’’ dedi. Eyalette yerel yönetime açık havada 10’dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklanması yetkisi de verildi. Teksas’ta Pazar günü aşırı sağcı maske karşıtı bir grup eyalet meclisi binası yakınlarında gösteri düzenlemiş, gösteriye 150 kişi katılmıştı. Teksas Valisi Abbott, geçtiğimiz ay yerel bir kanala verdiği röportajda, ‘’Bireysel özgürlüklerin hükümet tarafından kısıtlanmasını istemiyoruz. Hükümet bireylerin maske takmasını zorunlu kılamaz’’ demişti.