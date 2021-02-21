HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Teksas’ta Normal Hayata Ne Zaman Dönülecek?

Teksas’ta Normal Hayata Ne Zaman Dönülecek?

21.02.2021 15:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Teksas’ta Normal Hayata Ne Zaman Dönülecek?

Amerika’da onlarca kişinin yaşamını yitirmesine neden olan güney bölgelerindeki sert kış koşulları havanın ısınmasıyla etkisini kaybetti. Ancak bölgede günlük hayatın ne zaman normale döneceği merak konusu

Amerika’da onlarca kişinin yaşamını yitirmesine neden olan güney bölgelerindeki sert kış koşulları havanın ısınmasıyla etkisini kaybetti. Ancak bölgede günlük hayatın ne zaman normale döneceği merak konusu.

Amerika’da Texas başta olmak üzere ülkenin güney ve orta eyaletlerinde etkili olan kar ve buz koşulları havanın ısınmasıyla etkisini kaybetti. Bununla birlikte milyonlarca Amerikalı sert kış koşullarının sonuçlarıyla mücadele etmeye çalışıyor.

Texas’ın Austin kentinden Courtney Flores, “Bir süre evimizde olamayacağız” diyor.

Dondurucu soğuk, buzlanma ve yoğun kar yağışı nedeniyle başta su ve elektrik sistemleri olmak üzere altyapıda ciddi sorunlar yaşandı.

Bununla birlikte kar fırtınasından etkilenen bölgelere elektrik yavaş yavaş sağlanırken, birçok insan hala temiz içme suyuna ulaşma konusunda güçlük çekiyor.

Texas’ta hala insanlara suyu kaynatıp içmeleri tavsiye ediliyor. Eyalette 14 milyon kişi su kesintileriyle karşı karşıya.

Sert kış koşulları nedeniyle çoğu Texas’ta olmak üzere Louisiana ve Mississippi’de 300 binden fazla kişi evlerinde hala elektrik bekliyor.

Sadece bu üç eyalette değil, ülkenin batısındaki Oregon eyaletinde de 50 binden fazla kişinin bir haftadan fazla elektriklerin geri gelmesini beklediği kaydediliyor.

Texas’ta toparlanma çabaları başlarken uzmanlar elektrik kesintileri ve su borularının patlamasından çok fazla etkilenen siyah ve düşük gelirli toplumların çok büyük zorluklarla karşılaşabileceği uyarsında bulunuyor.

Beyaz Saray, Cumartesi Başkan Joe Biden’ın Texas için ‘büyük felaket’ ilanı yaptığını açıkladı. Ancak Texas Valisi Greg Abbott, bunun istediği federal desteğini sadece bir parçası olduğunu söyledi.

Bu arada Biden gelecek hafta Texas’ı ziyaret etmeyi planladığını açıkladı ancak bölgedeki varlığının ‘yük’ olmaması durumunda bunu yapacağını kaydetti.

Temsilciler Meclisi üyeleri Penny Morales Shaw, Sheila Jackson, Alexandria Ocasio Cortes ve Sylvia Garcia Texas’taydı.

Temsilciler Meclisi üyeleri Houston kentinde gıda kutularının doldurulmasına yardım etti.

Sert kış koşullarının neden olduğu ölümlerin yaklaşık 70 olduğu belirtiliyor.

Ölümlerin çoğu Teksas’ta gerçekleşti.

Yetkililer bugünkünden daha sıcak bir hava dalgasının bölgeye gelmek üzere olduğunu belirtiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş
Gökyüzünde korkutan anlar! Uçağın motoru alev aldı!Gökyüzünde korkutan anlar! Uçağın motoru alev aldı!
Snapchat hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Snapchat hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Aşı olan profesör paylaştı, gören aşı sırasına girdi

Aşı olan profesör paylaştı, gören aşı sırasına girdi

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Herkes normalleşme beklerken... O ilde vakalar tırmanıyor

Herkes normalleşme beklerken... O ilde vakalar tırmanıyor

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Antrenör Niyazi Gülhan Fenerbahçe ile anlaştı

Antrenör Niyazi Gülhan Fenerbahçe ile anlaştı

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Diğer Haberler

İran'da emekliler maaşları düşük olduğu için protesto düzenledi

Ülkede emekliler zam için ayaklandı

Gökyüzünde korkutan anlar! Uçağın motoru alev aldı!

Gökyüzünde korkutan anlar! Uçağın motoru alev aldı!

Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle yabancıların ülkeye giriş yasağı ikinci bir emre kadar uzatıldı

Yabacılar ülkeye alınmıyordu: Yasak uzatıldı

Eski ABD Başkanı Trump, başkanlık görevi sonrası ilk kez topluma konuşacak

Halka açık toplantıda konuşacak

Son Dakika! ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında başından vuruldu

Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında başından vuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.