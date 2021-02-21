Teksas’ta Normal Hayata Ne Zaman Dönülecek?

Sert kış koşulları nedeniyle çoğu Texas’ta olmak üzere Louisiana ve Mississippi’de 300 binden fazla kişi evlerinde hala elektrik bekliyor.

Texas’ta hala insanlara suyu kaynatıp içmeleri tavsiye ediliyor. Eyalette 14 milyon kişi su kesintileriyle karşı karşıya.

Dondurucu soğuk, buzlanma ve yoğun kar yağışı nedeniyle başta su ve elektrik sistemleri olmak üzere altyapıda ciddi sorunlar yaşandı.

Amerika’da Texas başta olmak üzere ülkenin güney ve orta eyaletlerinde etkili olan kar ve buz koşulları havanın ısınmasıyla etkisini kaybetti. Bununla birlikte milyonlarca Amerikalı sert kış koşullarının sonuçlarıyla mücadele etmeye çalışıyor.

Amerika’da onlarca kişinin yaşamını yitirmesine neden olan güney bölgelerindeki sert kış koşulları havanın ısınmasıyla etkisini kaybetti. Ancak bölgede günlük hayatın ne zaman normale döneceği merak konusu.

Sadece bu üç eyalette değil, ülkenin batısındaki Oregon eyaletinde de 50 binden fazla kişinin bir haftadan fazla elektriklerin geri gelmesini beklediği kaydediliyor.

Texas’ta toparlanma çabaları başlarken uzmanlar elektrik kesintileri ve su borularının patlamasından çok fazla etkilenen siyah ve düşük gelirli toplumların çok büyük zorluklarla karşılaşabileceği uyarsında bulunuyor.

Beyaz Saray, Cumartesi Başkan Joe Biden’ın Texas için ‘büyük felaket’ ilanı yaptığını açıkladı. Ancak Texas Valisi Greg Abbott, bunun istediği federal desteğini sadece bir parçası olduğunu söyledi.

Bu arada Biden gelecek hafta Texas’ı ziyaret etmeyi planladığını açıkladı ancak bölgedeki varlığının ‘yük’ olmaması durumunda bunu yapacağını kaydetti.

Temsilciler Meclisi üyeleri Penny Morales Shaw, Sheila Jackson, Alexandria Ocasio Cortes ve Sylvia Garcia Texas’taydı.

Temsilciler Meclisi üyeleri Houston kentinde gıda kutularının doldurulmasına yardım etti.

Sert kış koşullarının neden olduğu ölümlerin yaklaşık 70 olduğu belirtiliyor.

Ölümlerin çoğu Teksas’ta gerçekleşti.

Yetkililer bugünkünden daha sıcak bir hava dalgasının bölgeye gelmek üzere olduğunu belirtiyor.

