Teksas’ta okula silahlı saldırı: En az 21 ölü

ABD Başkanı Biden, "Tanrı adına ateşli silahlar lobisine karşı" harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletinde bir ilkokulda gerçekleşen silahlı saldırıda, 19'u çocuk en az 21 kişi hayatını kaybetti. Meksika sınırına 120 kilometre mesafede, yaklaşık 16 bin nüfuslu küçük bir kent olan Uvalde'deki Robb İlkokulu'nda meydana gelen olayda, elinde silahlarla okula giren ve 21 kişiyi katleden 18 yaşındaki saldırganın polis tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğü bildirildi. Yetkililer, kendi de Uvalde'de yaşayan saldırganın neden böyle bir saldırıda bulunduğuna dair henüz bir bilgi sahibi olunmadığını bildirdi.

BİDEN'DAN ÇAĞRI

Olayın ardından Amerikan halkına seslenen ABD Başkanı Joe Biden, "Tanrı adına ateşli silahlar lobisine karşı" harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti. Uvalde'deki ailelerin çocuklarını bir daha hiç göremeyeceklerini belirten Biden, bir evladı kaybetmenin "ruhun bir parçasının koparılması" gibi olduğunu dile getirdi. Joe Biden konuşmasında ayrıca, dünyanın hiçbir ülkesinde ABD'de olduğu kadar çok ateşli silahlarla katliamlar yaşanmadığını vurguladı.

Ülke çapında gerek Demokratlar'dan gerek ise Cumhuriyetçiler'den çok sayıda siyasetçi yaşanan olayla ilgili üzüntülerini dile getiren açıklamalarda bulundu. Ancak geçtiğimiz yıllarda da sık sık gündeme gelen, ateşli silah edinmeyi zorlaştırmaya yönelik yasal değişiklik girişimleri, özellikle bunun ABD Anayasası ile güvence altına alınmış bir hak olduğunu savunan Cumhuriyetçiler'in tavrı nedeniyle bugüne dek sonuçsuz kaldı.

Son olarak 14 Mayıs tarihinde, New York eyaletindeki Buffalo kentinde bir süpermarkette yaşanan benzer bir saldırıda, 18 yaşındaki beyaz, 10 siyah Amerikalıyı vurarak öldürmüştü. 2018 yılında Florida eyaletinin Parkland kentindeki bir okulda 14 öğrenci ile üç öğretmeni katleden zanlı hakkındaki mahkeme süreci, jüri üyelerinin belirlenmesi aşamasında devam ediyor. ABD tarihinin en kanlı silahlı saldırısında ise, Las Vegas kentinde 2017'de bir müzik festivaline katılanlara kaldığı otel odasından ateş açan 64 yaşındaki katil 60 kişiyi öldürmüştü.

BİR YILDA 45 BİNDEN FAZLA KİŞİ VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Amerikan sağlık kurumu CDC'nin (Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri) verilerine göre ülkede sadece 2020 yılında en az 45 bin 200 kişi ateşli silahlarla vurulma sonucu hayatını kaybetti. Bunlardan yaklaşık 19 bin 400'ünün cinayete kurban gittiği, diğerlerinin ise intihar ya da kaza ile hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Small Arms Survey (Küçük Silah Anketi) adlı araştırma kuruluşunun yaptığı çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlara göre ABD çapında şahıslarda bulunan, tabanca ve tüfek gibi ruhsatlı, ateşli silah sayısı 393 milyon.

ABD'nin en büyük silah lobisi olan NRA (Ulusal Tüfek Birliği), önümüzdeki hafta sonunda, Teksas'ın Houston kentinde yıllık toplantısını gerçekleştirecek. Söz konusu toplantıya, Teksas eyaletinin Cumhuriyetçi senatörleri Ted Cruz ile John Cornyn'in yanı sıra eski ABD Başkanı Resmi internet sitesinden Donald Trump'ın da katılacağı bildirildi. Silah lobisinni en önemli isimlerinden biri olan Senator Cruz, Uvalde'de yaşanan olay nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirirken, saldırıda hayatını kaybedenler için dua ettiğini belirtti.

Cruz diğer yandan, silah sahibi olma ile ilgili anaysal hakları kısıtlamayı gündeme getiren Demokrat siyasetçiler ile basın temsilcilerini uyararak, bunun işlenen suçları önlemeyeceğini savundu.

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