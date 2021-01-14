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Teksas’ta seçime hile karıştırdığı iddia edilen kadın tutuklandı

14.01.2021 10:14 | Son Güncelleme:
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Teksas’ta seçime hile karıştırdığı iddia edilen kadın tutuklandı

ABD’nin Teksas eyaletinde Demokrat olduğu belirlenen Rachel Rodriguez adlı kadın seçimlere hile karıştırdığı iddiasıyla tutukladı.ABD’de 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından sular durulmuyor.

ABD’nin Teksas eyaletinde Demokrat olduğu belirlenen Rachel Rodriguez adlı kadın seçimlere hile karıştırdığı iddiasıyla tutukladı.
ABD’de 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından sular durulmuyor. Teksas Başsavcısı Ken Paxton tarafından yapılan açıklamada, Demokrat olduğu tespit edilen bir kadının seçimde hile yaptığı, yasadışı oy kullanma, insanlara postayla oy kullanmalarına hukuka aykırı bir şekilde yardım etme ve yasadışı bir şekilde resmi bir oy pusulası bulundurmak gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi. Paxton, "Rachel Rodriguez" adlı kadının 2020 seçimleri öncesinde oy toplama ile ilgili bir videoda tespit edildiğini ve görüntülerde kadının yaptığı şeyin yasa dışı olduğunu kabul ettiğini belirtti.
Seçim sahtekarlığı ile suçlanan kadının 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği vurgulandı.
Başsavcı Paxton, "Birçoğu seçim sahtekarlığı diye bir şey olmadığını iddia etmeye devam ediyor. Böyle bir iddianın yanlış ve yanıltıcı olduğunu her zaman biliyorduk ve bugün sağlam kanıtlarımız var" dedi. Paxton, "Project Veritas tarafından belgelenen şok edici ve bariz bir şekilde yasa dışı olan eylem, ofisimin sürekli olarak araştırdığı ve kovuşturduğu bir tür seçim dolandırıcılığını gösteriyor. Oy verme sürecinin eyalet genelinde güvenli ve adil olmasını sağlamaya son derece kararlıyım ve ofisim sahtekarlıkla mücadelede herkese yardımcı olmaya hazır" ifadelerini kullandı.

Teksas’ta seçime hile karıştırdığı iddia edilen kadın tutuklandı

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