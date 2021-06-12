Teksas'ta Toplu Silahlı Saldırı: En Az 13 Yaralı

Teksas’ın eyaletinin idari merkezi Austin’de düzenlenen silahlı saldırıda ikisi ağır en az 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, saldırganın henüz yakalanamadığını açıkladı.

Austin Emniyet Müdürü Joseph Chacon, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şu an halkın güvenliğine yönelik bir tehdit yok diyemem çünkü şüpheli gözaltında değil” diye konuştu.

Saldırı, yerel saatle gece yarısından sonra 1.30’da kentin eğlence merkezlerinden olan 6’ncı Cadde’de yaşandı. Chacon, şu ana kadar can kaybı olmadığını söyledi.

Emniyet Müdürü Chacon’ın açıklamalarına göre, saldırının ardındaki neden bilinmiyor ancak olayla ilgili Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) terörle mücadele ekiplerine bilgi verildi.

