Teksas’taki Askeri Üsse Saldırıya Terör Soruşturması

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ABD’nin Teksas eyaletindeki üste bir askerin yaralandığı ve silahlı saldırganın da öldüğü olay hakkında terör soruşturması açıldığını açıkladı.

Teksas’ta bulunan Corpus Christi Donanma Hava İstasyonu’nda Perşembe sabah saat 6.15’te silah sesleri duyulmuş, silahlı bir kişi üssün giriş kapısından bir araçla hızla içeri girmeye çalışmıştı.

AP’ye bilgi veren Amerikalı yetkililere göre, güvenlik personeli saldırganın içeri girmesini engellemeyi başardı ancak saldırgan aracından çıkarak ateş açmaya başladı. Üste görevli güvenlik güçlerinden bir denizci asker yaralandı. Çıkan çatışmada saldırgan güvenlik personeli tarafından öldürüldü.

“İkinci bir şüphelinin olup olmadığına bakıyoruz”

FBI yetkilisi Leah Greeves, Perşembe günü öğleden sonra düzenlediği basın toplantısında olayın terör bağlantılı olarak soruşturulduğunu açıkladı, olayda ikinci bir şüphelinin bulunup bulunmadığının belirlenmesine çalışıldığını söyledi.

Greeves, olayın neden terör bağlantılı olduğunu düşündükleri konusunda ayrıntı vermedi. Neden ikinci bir şüphelinin olabileceği üzerinde durulduğuna ilişkin de bilgi verilmedi. Adalet Bakanı William Barr da saldırıyla ilgili olarak bilgilendirildi.