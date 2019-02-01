Teksas'taki kiliselerde cinsel tacizde bulunan 286 rahibin ismi açıklandı

ABD'nin Teksas eyaletinde kiliselerde çocuklara cinsel istismarda bulunan 286 rahibin ismi açıklandı.

Pensilvanya Başsavcısı'nın kiliselerde binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu ve bu suçların yöneticiler tarafından örtbas edildiği yönündeki raporun ardından, istismarda bulunanların isimleri açıklanmaya devam ediyor.

Teksas eyaleti Başpiskoposluk Bölgesi, sorumluluk alanlarındaki kiliselerde çocuklara cinsel istismarda bulunan 286 rahibin isimini yayımladı.

Bazı cinsel istismar olaylarının 1950'li yıllara dayandığı, olaylara ismi karışan rahiplerden bazılarının artık hayatta olmadığı belirtildi.

- "İsimleri açıklamak doğru olan"

Teksas Başsavcılığı Sözcüsü Marc Rylander, yaptığı açıklamada, "Başsavcılığımız, bu tür kötülüğü paramparça etmek ve Teksaslı çocuklara yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için yerel güvenlik güçleri ve ilçe başsavcılarına her zaman yardıma hazırdır." ifadelerini kullandı.

Galveston-Houston Piskoposluk Bölgesi Başkanı Kardinal Daniel N. DiNardo da yaptığı yazılı açıklamada, "Teksas başpiskoposları, şu anda rahiplerin isimlerini açıklamaya karar verdi çünkü bu, acı çeken insanlara bir iyileşme ve umut sunabilmek için doğru olan şey. Bu konuda bugüne kadar bir şey yapmayanlar adına özür diliyorum. Kilisemiz bu konuda yara aldı ve iyileşmesi için harekete geçmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.