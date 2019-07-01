Teksas’tan Diyarbakır’a Latin Müziği Rüzgarı

Amerikalı Funk ve Cumbia Ustaları Grupo Fantasma bu kez Diyarbakır’da hayranlarıyla buluştu. Konsere katılanlar, müziğin ritmiyle dans ederek bir hayli eğlenceli vakit geçirdi. İlk olarak Afrika kökenli Amerikan müzisyenler tarafından yapılan funk ve İspanyol müziği ile kölelerce Afrika'dan getirilen Afrika müziklerinin karışımından oluşan Cumbia’nın ustaları bu kez Diyarbakır’da sahneye çıktı. Amerika’nın ünlü Latin Funk ve Cumbia Ustaları Grammy ödüllü Grupo Fantasma, Tango Med Dans ve Spor Derneği’nin 10’nuncu kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Diyarbakır’da sahne aldı. Grubun solisti Jose Galeano konsere Kürtçe iyi akşamlar anlamına gelen ‘Şevbaş’ diyerek başladı. Ardından sahne alan dokuz kişilik grup eserlerini seslendirmeye başladı. Sadece özel davetlilerin katıldığı konserde, izleyenler yabancısı oldukları bu müziğin ritmiyle dans ederek eğlendi. İzleyenlerin birçoğu şarkıların sözlerini anlamasa da ritmine yabancı değildi. Grammy ödülü sahibi grup, 10 kez Austin müzik ödülünü kazanırken, USA Today tarafından “Latin Funk Ustaları” olarak tanımlanıyor. Grubun kendine özgü çok dilli havası, farklı tınıları ve tematik unsurları ile iç içe geçiyor ve etkileyici bir doğallık ve zarafet ile uyum içinde hareket ediyor. Grupo Fantasma iki solist, perküsyoncu, nefesli çalgılar bölümü, elektro gitar, bas kısımlarından oluyor.

İlk başlarda müziği tanımaya çalışan müzik severler, kısa sürede adapte olarak, kendilerini müziğin ritmine bıraktı. Kimisi gece yarısına kadar dans ederken, kimisi sosyal medya üzerinden arkadaşlarına izletti. Konsere katılanlar arasında ABD Adana Konsolosu Alejandro “Hoot” Baez de vardı. Konserin düzenlenmesine katkı sunan Baez, bazen dans etti bazen de fotoğraf çekti. Gecenin sonunda bir konuşma yapan Baez, Amerikan kültürünü bölgeye tanıtmaya çalıştıklarını söyledi. Baez, ”Amerika’nın Adana konsolosluğu adına, Türkiye’ye bu uzun yolculuğu yaparak gelerek, Amerikan kültüründen küçük bir parçayı dostlarımızla paylaştıkları için Grup Fantsama’ya teşekkür etmek istiyorum. Konsolosluk olarak görevlerimizden biri de bu tarz etkinlikleri destekleyerek, bu bölgedeki insanların kültürümüz daha yakından tanımalarını sağlamaktır. Amerikan kültürü oldukça çeşitli” dedi. Konserin sonunda, Tango Med Dans ve Spor Derneği Başkanı Kemal Işık sanatçılara yöresel bir aksesuar olan puşi armağan etti. Grup üyeleri son şarkılarını başlarında puşi ile söyledi.