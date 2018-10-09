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Tekstil atölyelerine dadanan hırsızlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 11:04 | Son Güncelleme

  İSTANBUL'da 7 ayrı işyerine girip 1 milyon liralık hırsızlık yapan biri çocuk 4 kişi gözaltına alındı.

Tekstil atölyelerine dadanan hırsızlar kamerada

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da 7 ayrı işyerine girip 1 milyon liralık hırsızlık yapan biri çocuk 4 kişi gözaltına alındı. Çaldıkları eşyaları satmak üzereyken gözaltına alınan şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Avcılar, Esenler, Bağcılar, Güngören ve Esenyurt'ta 7 ayrı iş yerine girdikleri tespit edilen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri incelemeye aldı. Şüphelilerin tekstil atölyeleri başta olmak üzere iş yerlerine girip malzemeleri dakikalar içerisinde getirdikleri araca yükledikleri belirlendi. 1 milyon lira değerinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla çaldıkları malzemeleri satmak isterken yakalandı.
Yakalanan şüphelilerle birlikte ele geçen bebek giysilerine ise el konuldu. Şüphelilerin bir iş yerini aynı gece iki defa soydukları bir soygunda ise iş yeri sahibine yakalandıkları görülüyor. 4 kişi adliyeye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

Tekstil atölyelerine dadanan hırsızlar kameradaTekstil atölyelerine dadanan hırsızlar kameradaTekstil atölyelerine dadanan hırsızlar kameradaTekstil atölyelerine dadanan hırsızlar kamerada

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