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Tekstil atölyesi alev alev böyle yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 01:53 | Son Güncelleme

Kilis’te Suriyelilere ait tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.Gece saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan meydanına yakın 4 katlı binanın altında Suriyelilere ait tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kilis’te Suriyelilere ait tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.
Gece saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan meydanına yakın 4 katlı binanın altında Suriyelilere ait tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine İtfaiye ekipleri, AFAD ekipleri, sağlık ekipleri ile polis ekipleri gönderildi. Polis olay yerini kontrol altına alarak kimseyi yaklaştırmadı. İtfaiye ekipleri kepenkleri ve duvarlara balyozlarla kırarak yangına müdahale etti. Binadakiler tahliye edilirken, yangın 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangında maddi zarar gelirken, ölen ve yaralanan olmadığı öğrenildi. İtfaiye yangının çıkış nedenini belirlemeye çalışıyor. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Tekstil atölyesi alev alev böyle yandı

Tekstil atölyesi alev alev böyle yandı

Tekstil atölyesi alev alev böyle yandı

Tekstil atölyesi alev alev böyle yandı

Tekstil atölyesi alev alev böyle yandı

Tekstil atölyesi alev alev böyle yandı

Tekstil atölyesi alev alev böyle yandı

Tekstil atölyesi alev alev böyle yandı

Tekstil atölyesi alev alev böyle yandı

Tekstil atölyesi alev alev böyle yandı

Tekstil atölyesi alev alev böyle yandı

Tekstil atölyesi alev alev böyle yandı

Tekstil atölyesi alev alev böyle yandı
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