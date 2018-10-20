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Tekstil atölyesi sabaha karşı kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 09:21 | Son Güncelleme

Mersin’de sabaha karşı 4 katlı bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangın büyük çapta maddi hasara neden oldu. Mersin’de 4 katlı bir tekstil atölyesinde sabaha karşı çıkan yangın çevrede korku dolu anlar yaşatırken, yangında büyük çapta maddi hasarın oluştuğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren İlkem Grup adlı bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. 4 katlı binanın son katındaki iplik deposunda başlayan yangın, içerisindeki yanıcı madde dolayısıyla kısa sürede tüm binayı sardı.

Mersin'de tekstil atölyesinde yangın

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Yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, köpük sıkarak müdahale etti.
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Fabrika içerisindeki yanıcı maddeler nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülürken, çalışmalara çok sayıda itfaiye aracı katıldı.
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Çevredeki vatandaşların endişe ile izlediği yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınabildi.
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Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında, soğutma çalışmaları sürerken, büyük çapta maddi zararın meydana geldiği bildirildi.
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Mersin yangın

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