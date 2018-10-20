Tekstil atölyesi sabaha karşı kül oldu

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren İlkem Grup adlı bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. 4 katlı binanın son katındaki iplik deposunda başlayan yangın, içerisindeki yanıcı madde dolayısıyla kısa sürede tüm binayı sardı.