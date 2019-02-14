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Tekstil atölyesinde yangın çıktı, bir itfaiye eri yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 02:48 | Son Güncelleme

Çorum’da bir tekstil atölyesinde yangın çıktı.

Tekstil atölyesinde yangın çıktı, bir itfaiye eri yaralandı

Çorum’da bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangın maddi hasara neden olurken, yangına müdahale eden bir itfaiyeci de yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Alaybey Sokak’ta bulunan bulunan bir tekstil atölyesinde, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Atölyeden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri daha fazla büyümeden ve diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre yangın sırasında yaşanan küçük çaplı bir patlama nedeniyle iş yerinin camları kırılırken söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri de yaralandı. Olay yerindeki ambulansta tedavisi yapılan itfaiyecinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Tekstil atölyesinde yangın çıktı, bir itfaiye eri yaralandı

Tekstil atölyesinde yangın çıktı, bir itfaiye eri yaralandı

Tekstil atölyesinde yangın çıktı, bir itfaiye eri yaralandı

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