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Tekstil atölyesindeki kavga kamerada

10.03.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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Zeytinburnu’nda, bir tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Zeytinburnu’nda, bir tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olay, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi’ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışanlar arasından henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Bir süre sonra taraflar birbirlerine girmeye başladı. Kavgayı ayırmak için, araya kadınlar girdi ancak başarılı olamadı. Kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.

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