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  4. Tekstil atölyesindeki yangın drone ile görüntülendi

Tekstil atölyesindeki yangın drone ile görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 11:33 | Son Güncelleme

Başakşehir’de 4 katlı tekstil atölyesinde çıkan drone ile görüntülendi.

Başakşehir’de 4 katlı tekstil atölyesinde çıkan drone ile görüntülendi. Yangından çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken olay yerine giden bir itfaiye aracı yolda devrildi.
Yangın Başakşehir’de 4 katlı bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Atölyenin 3’üncü ve 4’üncü katı alevler içerisinde kalırken olay yerine çok ayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken olay yerine gitmeye çalışan bir itfaiye aracı ise yolda devrildi. Devrilen araçtaki itfaiye erleri şans eseri yaralanmadı.
Dumanlar gökyüzünü kaplarken yangın ve itfaiyenin çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

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