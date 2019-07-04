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Tekstil atölyesinden hırsızlığı özel ekip aydınlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 12:31 | Son Güncelleme

Çiftlikköy ilçesindeki atölyeden bayram tatilinde yaklaşık 200 bin liralık malzeme çalınmasına ilişkin jandarma tarafından oluşturulan özel ekip, çevredeki 50 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyerek bir şüpheliyi yakaladı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir tekstil atölyesinde yaşanan hırsızlık, jandarma tarafından oluşturulan özel ekip tarafından 50 güvenlik kamerası ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarının incelenmesi sonucu aydınlatıldı.

Taşköprü Sanayi Sitesi'ndeki atölyede, Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen hırsızlığın ardından jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Atölyede inceleme yapan ekipler, LED televizyon, kamera kayıt cihazı, kaynak makinesi, spiral taşlama makinesi, diz üstü bilgisayar ile 40 top gümüş nakış ipliği olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan malzemelerin çalındığını belirledi.

İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip, olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması amacıyla teknik ve istihbari çalışma yürüttü.

Şüphelilerin Kocaeli'den kiraladıkları iki araçla Yalova'ya geldiğinin ortaya çıkması üzerine, olay yeri ve çevresindeki 50 güvenlik kamerası ile jandarma ve polise ait PTS kayıtları incelenerek, faillerin R.B. (32) ve Y.T. (38) olduğu tespit edildi.

Zanlıların evlerinin yanı sıra ikinci el spot metal ve sanayi malzemeleri alım satımı yaptıkları iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, atölyeden çalınan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

R.B. ve onunla iş birliği yaptığı iddia edilen kadın şüphelinin ise yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık tekstil atölyesi Yalova

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