Tekstil atölyesinden hırsızlığı özel ekip aydınlattı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir tekstil atölyesinde yaşanan hırsızlık, jandarma tarafından oluşturulan özel ekip tarafından 50 güvenlik kamerası ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarının incelenmesi sonucu aydınlatıldı.

Taşköprü Sanayi Sitesi'ndeki atölyede, Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen hırsızlığın ardından jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Atölyede inceleme yapan ekipler, LED televizyon, kamera kayıt cihazı, kaynak makinesi, spiral taşlama makinesi, diz üstü bilgisayar ile 40 top gümüş nakış ipliği olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan malzemelerin çalındığını belirledi.

İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip, olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması amacıyla teknik ve istihbari çalışma yürüttü.

Şüphelilerin Kocaeli'den kiraladıkları iki araçla Yalova'ya geldiğinin ortaya çıkması üzerine, olay yeri ve çevresindeki 50 güvenlik kamerası ile jandarma ve polise ait PTS kayıtları incelenerek, faillerin R.B. (32) ve Y.T. (38) olduğu tespit edildi.